Diciotti | manifestazione della Cgil al porto di Catania Arrivato anche Micciché | “A

(Di venerdì 24 agosto 2018) LaSicilia si è unita questa mattina al presidio permanente anti-razzista organizzato dalle associazioni che, in questi giorni, hanno manifestato a favore dello sbarco dei circa 150 migranti bloccati all’internonaveGuardia Costiera. I rappresentanti del sindacato hanno chiesto di far salire a bordo i loro medici ma non hanno ottenuto l’autorizzazione dalle autorità. Saliranno a bordo alle 15 il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco, e i parlamentari regionalicommissione Sanità. Il deputato di Forza Italia, uomo di fiducia di Silvio Berlusconi in Sicilia, ieri pomeriggio ha pubblicato un posto molto duro su Facebook dove ha insultato in modo diretto il ministro dell’Interno: “Salvini non sei razzista, sei solo stronzo”. Mentre si attende la decisione di Bruxelles, intanto, i migranti hanno ...