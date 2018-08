Diciotti | M5S diviso Vince linea Di Maio-Salvini | De Falco e Fico contrari

Diciotti - da Ue nessuna soluzione : da M5s primi distinguo contro la linea Salvini : Dopo che lo scontro con Fico lo ha costretto a sbarcare i minori, il ministro dell'Interno non ha consentito a far scendere...

[L'intervista] De Falco - M5s - : "Il caso Diciotti indegno per un paese civile. Sbarco o no - quella nave è già territorio italiano…" : Gli occhi d'Italia e d'Europa puntati sul porto di Catania dove per evitare un presunto "problema di ordine pubblico" " lo Sbarco di 177 migranti naufraghi in mare " il ministro dell'Interno ne sta ...

Di Maio : "Se l'Europa domani non decide sulla Diciotti - M5s non è più disposto a dare soldi alla Ue"

Di Maio : “Se l’Europa domani non decide sulla Diciotti - M5s non è più disposto a dare soldi alla Ue” : “Se l’Unione europea si ostina con questo atteggiamento, se domani dalla riunione della Commissione europea non esce nulla e non decidono nulla sulla nave Diciotti e sulla redistribuzione dei migranti, io e tutto il Movimento 5 stelle non siamo più disposti a dare 20 miliardi all’ Unione europea”. Lo ha detto il vicepremier Luigi di Maio, precisando di parlare in questo caso da capo politico del Movimento 5 Stelle, ...

Governo - nuovo scontro M5s-Lega/ Caso nave Diciotti dopo revoca concessione a Autostrade : Governo, nuovo scontro M5s-Lega. Ultime notizie, dopo la diatriba sulla revoca della concessione a Autostrade, caos su nave Diciotti: Fico contro Salvini

Diciotti - Salvini : 'A bordo tutti illegali. Fico? Fa il contrario del M5S' : ' Il mio obiettivo è il noway australiano: nessun migrante soccorso in mare mette piede in Australia. Sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali. L'Italia non è più il campo profughi d'Europa ' . E ...

Diciotti - Salvini : “Con Di Maio lavoro bene. Fico va contro il M5S - è un problema loro” : Prosegue lo scontro istituzionale tra il ministro degli Interni Matteo Salvini e il presidente della Camera Roberto Fico, intorno alla vicenda di nave Diciotti: "Fico ha tanto tempo per parlare, ogni tanto dice e fa l'esatto contrario di altri esponenti M5s: è un problema che si risolveranno loro".Continua a leggere

Diciotti - nave bloccata a Catania per terzo giorno. Salvini : “Non temo intervento del Colle. Fico? Fa il contrario del M5s” : terzo giorno bloccata al porto di Catania: la nave Diciotti della Guardia costiera italiana ha attraccato in Sicilia ma non ha ancora ricevuto l’autorizzazione a far scendere i 15o migranti presenti a bordo. Nella notte e dopo i numerosi appelli sono stati fatti scendere i 27 minori non accompagnati. Chi si oppone pubblicamente all’accoglienza e alla gestione delle persone in arrivo dalla Libia è il ministro dell’Interno Matteo ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Governo - scontro Lega-M5S sulla Diciotti - sbarcano i bambini (23 agosto) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Governo, è scontro sulla Diciotti, sbarcano solo i bambini. Europa League, oggi in campo l'Atalanta (23 agosto 2018)