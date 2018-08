Diciotti | l' Europa non trova l' intesa «Inutili le minacce italiane»

Diciotti - Ue contro Di Maio : minacce non funzionano in Europa : Roma, 24 ago., askanews, - 'Non scambiamoci accuse. Le dichiarazioni non costruttive e le minacce non aiutano. Le minacce non funzionano in Europa. Non portano da nessuna parte'. Un portavoce della ...

Nave Diciotti - la "sfida" italiana non ha senso : perché l'Europa non c'entra nulla : Il Viminale nega lo sbarco ai 150 migranti ancora a bordo della Nave della Guardia costiera. Salvini, Di Maio e Conte...

Diciotti - l'Italia sfida l'Europa : l'Italia sfida l'Europa sui migranti. Mentre i 150 migranti a bordo della nave Diciotti hanno appena trascorso la quarta notte al porto di Catania, c'è attesa per il vertice informale Ue delle ...

Diciotti - ultimatum all'Europa : oggi è il giorno decisivo - Di Maio si allinea a Salvini : Si resta "in attesa di segnali concreti da parte degli altri paesi europei". Di Maio dice che il governo ''è compatto''...

Nave Diciotti - Luigi Di Maio : 'L'Europa decida entro domani o stop ai contributi dall'Italia' : Era strano che nessuno, nel Movimento 5 Stelle , ieri si fosse schierato a favore di Roberto fico, che aveva lanciato un appello per lo sbarco degli immigrati della Nave Diciotti, ancorata nel porto ...

Diciotti - ultimatum all'Europa : Luigi Di Maio rompe il silenzio sul caso Diciotti , la nave della guardia costiera ormeggiata a Catania con ancora 150 migranti a bordo. ''Se l'Ue si ostina con questo atteggiamento, se domani dalla ...

Diciotti - Di Maio : «Se l'Ue non decide - il Movimento 5 stelle non è più disposto a dare soldi all'Europa» : Continua il braccio di ferro tra il governo e Bruxelles sulle sorti dei migranti a bordo della nave Diciotti. Sulla nave Diciotti la posizione del Viminale non cambia, fanno sapere fonti vicine al ...

Diciotti - l'intervento di Pogliese : 'In Europa prevalga buon senso' : E per rispetto di questo delicatissimo momento diplomatico, anche nell'interesse nazionale è opportuno che cessi ogni tipo strumentalizzazione ai soli fini di politica interna, anche per rispetto ai ...

Diciotti - su quella nave sono bloccati 150 migranti. Ma per l’Europa è un problema tutto italiano : Il quotidiano iberico El Pais apriva oggi pomeriggio, in home page, con l’espulsione dei 116 migranti che sono riusciti a scavalcare la recinzione di Ceuta; Nos, il portale della tv nazionale olandese, parlava di “no vax” locali e di un caso di cronaca nera risolto dopo 20 anni; il francese Le Monde parlava della siccità in nord Europa e degli effetti catastrofici per gli allevamenti; il belga De Morgen, apriva con la novità del Netflix ...

Di Maio : “Se l’Europa domani non decide sulla Diciotti - M5s non è più disposto a dare soldi alla Ue” : “Se l’Unione europea si ostina con questo atteggiamento, se domani dalla riunione della Commissione europea non esce nulla e non decidono nulla sulla nave Diciotti e sulla redistribuzione dei migranti, io e tutto il Movimento 5 stelle non siamo più disposti a dare 20 miliardi all’ Unione europea”. Lo ha detto il vicepremier Luigi di Maio, precisando di parlare in questo caso da capo politico del Movimento 5 Stelle, ...

CACCIARI - DA Diciotti A SALVINI : “CHI NON SI INDIGNA È UNA M...”/ Video : “Ha ragione solo sull'Europa” : Tutti contro SALVINI: caso DICIOTTI e "bufera" sui migranti, CACCIARI “DICIOTTI, chi non si INDIGNA è una mer..”. Da Saviano a Le Monde, il caso e lo scontro anti-Lega(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 14:49:00 GMT)