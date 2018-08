Diciotti | la verità sulla riunione Ue | ​così volevano fregare l' Italia

ilgiornale

(Di venerdì 24 agosto 2018) Tutto ruota attorno a un termine: solidarietà. A parole gli altri Stati dell'Ue al consiglio europeo sulle migrazioni si erano detti pronti a fare un passo verso il Belpaese. A condividere il peso di un fenomeno ormai planetario, come quello dei flussi migratori. Alle belle parole però non sono seguiti, almeno non oggi, i fatti.A Bruxelles degli sherpa dei Paesi europei sono giunti a un nulla di fatto. L'sperava in una redistribuzione dei migranti ma l'accordo non c'è stato. Il Viminale ha accusato l'Ue di "non esistere" e il premier Conte ha definito i partner "ipocriti". La bozza che avrebbe fatto redistribuire i migranti dellanon è stata votata perché, secondo gli altri contraenti, il flusso di immigrati pro-capite insarebbe sotto la soglia di quello sopportato dagli altri Stati dell'Ue.Certo. Le altri capitali prendono in considerazione solo l'ultimo anno, ...