Diciotti - la Ue all'Italia : le minacce non portano da nessuna parte : La Commissione europea risponde alle minacce del governo italiano di sospendere i finanziamenti all'Unione se Bruxelles non aiuterà Roma a risolvere il caso della nave Diciotti, da giorni...

Malnutriti e picchiati - le storie dei minori sbarcati dalla Diciotti : Malnutriti e picchiati, le storie dei minori sbarcati dalla Diciotti Tra i giovani che sono stati fatti scendere dalla nave il 22 agosto , c’è chi è in viaggio anche da 3 anni. Hanno subito vessazioni e continue richieste di denaro. Il più piccolo ha 14 anni, il più grande 17 Parole chiave: ...

Dalla Diciotti ai conti della Lega E' urgente riformare la Giustizia : Le procure d’Italia hanno iniziato la danza intorno a Salvini; la procura di Agrigento ha aizzato tutte le procure d’Italia a indagare Salvini per la questione del mancato sbarco della nave Diciotti. Qualche giorno fa gli strali Segui su affaritaliani.it

Diciotti - oggi il vertice europeo. Bruxelles irritata dall’ultimatum di Di Maio : Il presidente del Parlamento europeo Tajani (Forza Italia): «Spero si sia trattato di una battuta. Vedo solo una sfida elettorale tra i due vicepremier, il bilancio va usato come arma ma non così»

Dall’inizio del caso Diciotti sono sbarcati in Italia più di 250 migranti : sono arrivati a bordo di piccole imbarcazioni o velieri, sulle coste pugliesi o calabresi, senza che diventasse un caso The post Dall’inizio del caso Diciotti sono sbarcati in Italia più di 250 migranti appeared first on Il Post.

Caso Diciotti - l’ultimatum di Luigi Di Maio : “Se Ue non decide entro oggi - non verseremo più i 20 miliardi all’anno” : "In questi mesi abbiamo avuto modo di vedere come funziona la linea morbida nei confronti dell'Unione europea e come funziona la linea dura: voglio fare un'altra proposta. Se dalla riunione non esce nulla sulla Diciotti e sulla redistribuzione dei migranti io e il M5s non saremo più disposti a dare 20 miliardi di euro alla Ue ogni anno", ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio.Continua a leggere

Catania - garante dei Detenuti scende dalla Diciotti : "A bordo degrado e violazioni" : "Sicuramente parliamo di persone trattenute senza il mandato di un'autorità giudiziaria, sono 150 persone che da otto giorni vivono in un luogo inidoneo in una situazione estremamente difficile". Così ...

Diciotti - migranti a bordo da 9 giorni. Salvini all'Ue : basta parole : Diciotti, migranti a bordo da 9 giorni. Salvini all'Ue: basta parole Non si sblocca la situazione a Catania, con 150 persone ancora sull’imbarcazione ormeggiata nel porto dal 20 agosto. Per lo sbarco si attende decisione Ue su ridistribuzione. Continua linea dura Italia. Salvini a Bruxelles: “basta con parole tante e risultati ...

Stallo sulla Diciotti - l'Italia sfida l'Europa : l'Italia sfida l'Europa sui migranti. Mentre i 150 migranti a bordo della nave Diciotti hanno appena trascorso la quarta notte al porto di Catania, c'è attesa per il vertice informale Ue delle ...

Diciotti - ultimatum all'Europa : oggi è il giorno decisivo - Di Maio si allinea a Salvini : Si resta "in attesa di segnali concreti da parte degli altri paesi europei". Di Maio dice che il governo ''è compatto''...

Caso Diciotti - eritrei in fuga dalla tortura. Il ministro aveva promesso : guanti bianchi per i profughi : La stessa liceità o meno d'una politica muscolare sulla immigrazione che raccoglie di qua applausi e di là sgomento passa in secondo piano davanti al tema di oggi: i rifugiati hanno diritto o no a ...

Nave Diciotti - opposizioni all'attacco : 22.22 "Il sultano ministro dell'Interno ha deciso di giocarsi il terzo tempo della sua propaganda sulla pelle delle persone". Così Martina, segretario Pd sulla Diciotti con a bordo i migranti ai quali il ministro Salvini nega lo sbarco. Salvini "ponga fine a questo abuso di potere. La legge è uguale per tutti", dice l'ex premier Gentiloni. E Bernini, capogruppo FI al Senato, sulla minaccia di Di Maio di non pagare i contributi alla Ue, dice: ...

o stop ai finanziamenti : In questi ultimi giorni il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio era riuscito ad evitare di esprimersi sul caso della nave Diciotti e aveva scelto il silenzio anche quando il suo collega vicepremier Matteo Salvini aveva attaccato in modo diretto la terza carica dello Stato, il Presidente della Camera Roberto Fico, membro di quel Movimento 5 Stelle di cui Di Maio è di fatto il leader.E se in difesa di Fico erano giunti ...