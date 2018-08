Diciotti | gli interrogatori del pm di Agrigento Salvini | perché non parte da me?

Diciotti - Di Maio e Salvini dopo il 'no' di Bruxelles : "Pronti a tagliare i 20 mld" : Gelo totale tra Italia e Unione Europea. dopo la fumata nera arrivata da Bruxelles per il ricollocamento dei 150 migranti ancora a bordo della Nave Diciotti, ci sono state reazioni ferme da parte del Governo. Il Premier Conte ha commentato la decisione attraverso la propria pagina di Facebook, accusando l'UE di "trascolorare in ipocrisia, tra parole e fatti" ed anche che l'Italia a questo punto "trarrà le conseguenze e, d’ora in poi, si farà ...

Diciotti - Boschi : "Salvini telefoni a Orban e lo convinca ad accogliere migranti" : "Salvini faccia una telefonata al suo amico Orban e lo convinca ad accoglire su base volontaria questi migranti". La proposta/provocazione arriva da Maria Elena Boschi, in visita a Catania, dove è ...

Nave Diciotti - Salvini e Di Maio : "Taglieremo finanziamenti a Ue" : Governo italiano furioso dopo il nulla di fatto a Bruxelles sui ricollocamenti. Conte all'Europa: "Ne trarremo le conseguenze". La replica della Commissione ai vicepremier: "Italia rischia pesanti ...

La Diciotti si incaglia sull'Europa : nessun accordo sui migranti : Eccola la solidarietà dell"Europa. Nulla. O meglio, un nulla di fatto sulla Diciotti. Secondo fonti Ue, infatti, la riunione degli sherpa che era stata convocata oggi per rispondere alle sollecitazioni del governo italiano di trovare una soluzione comunitaria per redistribuire i migranti a bordo della nave della Guardia costiera.L"imbarcazione è lì, ferma al molo di Levante del porto di Catania. Oggi sono continuate le passerelle dei politici ...

Diciotti - Farnesina : NO di Budapest ad accogliere parte dei migranti : Teleborsa, - Continua il braccio di ferro sulla questione della nave Diciotti ancora ferma al Porto di Catania. Mentre si rimane in attesa delle decisioni di Bruxelles sulla gestione dei flussi ...

Di Maio accusa Boldrini : "Fa sfilate sulla Diciotti". Lei gli risponde a tono : Luigi Di Maio e Laura Boldrini litigano sul caso della nave Diciotti. Il ministro del Lavoro, intervistato da Agorà estate, si è scagliato contro "esponenti dell'opposizione" che "fanno la passerella a Catania ma non si sono visti ai funerali di Stato a Genova". Di Maio ha citato direttamente l'ex presidente della Camera, e ha fatto riferimento all'assenza di esponenti dell'opposizione ad Amatrice e nei luoghi colpiti dal terremoto ...

Travaglio contro Salvini : “Ha reso il governo disumano e xenofobo”/ Caso Diciotti : “Deve intervenire Conte” : Travaglio contro Salvini: “Ha reso il governo disumano e xenofobo”. Il direttore del Fatto Quotidiano commenta il Caso Diciotti: “Deve intervenire Conte”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 14:23:00 GMT)

Nave Diciotti - migranti in sciopero della fame : vogliono scendere. Salvini : «In Italia 5 milioni in stato di povertà» : I migranti a bordo ormai da diversi giorni sulla Nave Diciotti, ormeggiata al porto di Catania, questa mattina hanno rifiutato la colazione per protesta e anche il pranzo, escluse alcune donne....

Nave Diciotti - Di Maio a Ue : 'No Italexit ma nemmeno prese in giro'. A Bruxelles in corso riunione degli sherpa : Il vicepremier ha già minacciato lo stop dei contributi all'Unione. Il senatore Pd Faraone: migranti della Nave hanno iniziato lo sciopero della fame - Sulla questione della redistribuzione dei ...