Diciotti | Farnesina | NO di Budapest ad accogliere parte dei migranti

Farnesina : no di Budapest su Diciotti : 16.02 Il ministero degli Esteri fa sapere dii aver riscontrato l'indisponibilità di Budapest ad accogliere una parte dei migranti che si trovano sulla Diciotti. Il ministro Moavero ha incontrato il suo omologo ungherese che sul caso ha sottolineato come vi fosse notevole identità di vedute tra Roma e Budapest. Dal canto suo Moavero ha rilevato che la visione italiana sul tema migranti presenti punti di dissonanza da quella ungherese.

Diciotti - il pressing della Farnesina su Bruxelles : L'Europa finora non è riuscita a trovare la quadra per la suddivisione dei 177 migranti che sono a bordo della Diciotti nel porto di Catania. La situazione questa volta è abbastanza delicata. Il governo e soprattutto il Viminale ha detto "no" allo sbarco senza aver ricevuto una risposta chiara dall'Ue proprio sulla redistribuzione dei migranti salvati in acque maltesi dalla Guardia Costiera. Il ministro degli Interni su questo punto è stato ...

NAVE Diciotti SENZA PORTO - FARNESINA : "INTERVENGA UE"/ Ultime notizie migranti - caos dopo ultimatum Salvini : NAVE DICIOTTI SENZA PORTO: migranti, ultimatum Salvini 'aiuti Ue o li rimandiamo in Libia'. Ultime notizie, FARNESINA scrive all'Ue.

Diciotti ancora senza porto. Farnesina chiede l'intervento dell'Ue : Teleborsa, - Quinto giorno in mare aperto per la "Diciotti". La nave della marina militare italiana è ancora in attesa di istruzioni, ferma a largo di Lampedusa con a bordo 177 naufraghi recuperati ...

NAVE Diciotti SENZA PORTO - FARNESINA : “INTERVENGA UE”/ Ultime notizie migranti - caos dopo ultimatum Salvini : NAVE DICIOTTI, trattativa Italia-Unione Europea per sbarco 177 migranti. Ultime notizie Lampedusa, portavoce Malta attacca Matteo Salvini, replica ministri: "aiuti Ue o li mandiamo in Libia"(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 09:53:00 GMT)

Caso Diciotti - la Farnesina chiede formalmente un intervento Ue : La Farnesina ha "ufficialmente e formalmente" investito la Commissione europea della questione della nave Diciotti, con 177 migranti a bordo. L'invito è che l'Europa "provveda a individuare una ...

Nave Diciotti - Farnesina chiede all'Ue di intervenire | : Il ministero degli Esteri ho formalmente investito della questione la Commissione di Bruxelles "affinché provveda a individuare una soluzione". Intanto l'imbarcazione con 177 naufraghi rimane senza ...

Diciotti - Farnesina : decisione formale Ue : 21.16 "La Farnesina ha ufficialmente e formalmente investito della questione" della nave Diciotti con 177 migranti a bordo "la Commissione europea, affinché provveda a individuare una soluzione in linea con i principi di condivisione tra Stati membri dell'Unione Europea". Questa una nota del ministero degli Esteri. Per Moavero Milanesi: "Il governo ritiene indispensabile che la Commissione assuma direttamente l'iniziativa, vocata a individuare ...

Migranti - il caso della nave Diciotti nelle mani della Farnesina : “Ue prenda i 177 migranti”. E intanto Malta accusa Salvini : Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi è intervenuto per sbloccare l'impasse della nave Diciotti della Guardia Costiera italiana con a bordo 177 Migranti. Fonti di governo confermano che la Farnesina ha avviato una serie di contatti con gli altri stati membri della Ue per chiedere una nuova soluzione condivisa e una suddivisione dei Migranti in altri paesi europei.Continua a leggere