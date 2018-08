Diciotti | Di Maio | “Non ci faremo più mette i piedi in testa sull’immigrazione” Ue | “Le

Nave Diciotti - Di Maio a Ue : 'No Italexit ma nemmeno prese in giro'. La replica : 'Minacce non portano da nessuna parte' : Il vicepremier ha intimato anche lo stop dei contributi all'Unione. Il senatore Pd Faraone: migranti della Nave hanno iniziato lo sciopero della fame. A Bruxelles in corso riunione degli sherpa - ...

Diciotti - oggi il vertice europeo. Bruxelles irritata dall’ultimatum di Di Maio : Il presidente del Parlamento europeo Tajani (Forza Italia): «Spero si sia trattato di una battuta. Vedo solo una sfida elettorale tra i due vicepremier, il bilancio va usato come arma ma non così»

Caso Diciotti - l’ultimatum di Luigi Di Maio : “Se Ue non decide entro oggi - non verseremo più i 20 miliardi all’anno” : "In questi mesi abbiamo avuto modo di vedere come funziona la linea morbida nei confronti dell'Unione europea e come funziona la linea dura: voglio fare un'altra proposta. Se dalla riunione non esce nulla sulla Diciotti e sulla redistribuzione dei migranti io e il M5s non saremo più disposti a dare 20 miliardi di euro alla Ue ogni anno", ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio.Continua a leggere

Di Maio sul caso Diciotti : "Fico ha diritto di parlare - ma Governo è compatto. Non cerchiamo casus belli - però l'Ue ci prende in giro" : Il Governo italiano non cede sul caso Diciotti. Mentre 150 migranti attendono sulla nave di sapere quale sarà il loro futuro, l'Italia aspetta una risposta dagli altri stati dell'Unione europea. Ieri la Germania si era dichiarata disponibile ad accogliere una parte delle persone a bordo se anche altri Paesi avessero fatto lo stesso. E la decisione degli altri Stati potrebbe essere diffusa oggi, dopo la riunione in programma a Bruxelles.Di ...

Diciotti - Di Maio in soccorso a Salvini : «Bruxelles decida o stop ai contributi» : Il comandante del pattugliatore: «Quando eravamo al limite delle acque territoriali ho chiesto al mio comando: Non è che mi mettono i braccialetti d’argento ai polsi quando sbarchiamo?»

o stop ai finanziamenti : In questi ultimi giorni il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio era riuscito ad evitare di esprimersi sul caso della nave Diciotti e aveva scelto il silenzio anche quando il suo collega vicepremier Matteo Salvini aveva attaccato in modo diretto la terza carica dello Stato, il Presidente della Camera Roberto Fico, membro di quel Movimento 5 Stelle di cui Di Maio è di fatto il leader.E se in difesa di Fico erano giunti ...