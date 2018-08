Diciotti | Di Maio e Salvini dopo il ' no' di Bruxelles | Pronti a tagliare i 20

Diciotti - nessun accordo a Bruxelles |Di Maio : "Pronti a tagliare i fondi Ue" : "Chiediamo che alle belle parole seguano fatti e atti concreti, di reale solidarietà", afferma il ministro degli Esteri, mentre lo sciopero della fame dei migranti è subito rientrato. E mentre la Germania dice che "Roma non va lasciata sola", la Commissione Ue risponde duramente alle minacce italiane

"Di Maio minaccia? Boomerang" Diciotti - Tajani ad Affaritaliani.it : "Il problema va risolto a monte e bisogna vedere quali sono le condizioni sanitarie dentro la nave. Non è facile trovare una soluzione. Certo, se ci fosse stata la riforma di Dublino il problema si sarebbe già risolto perché si facevano scendere e si mandavano in altri Paesi..." Segui su Affaritaliani.it

