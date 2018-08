Diciotti | Conte | Ue? Italia ne trarrà le conseguenze

Diciotti - Bruxelles non trova l'intesa. Conte : «L'Italia ne trarrà le conseguenze» : Salvini non molla. «I migranti non sbarcano». Il braccio di ferro con l'Ue per la ridistribuzione dei migranti si è concluso con un nulla di fatto. «Ennesima...

Migranti e Ue - nessun accordo sulla Diciotti. Viminale : «Non sbarca nessuno». Conte : «Occasione persa» : Nulla di fatto a Bruxelles: dalla riunione tecnica non è arrivato alcun accordo o sulla Diciotti, almeno secondo fonti diplomatiche. La richiesta dell'Italia, pertanto, non hanno riscosso il favore ...

Anche Maria Elena Boschi sulla nave Diciotti. Martina a Conte : "Situazione grave e drammatica - riferisca in Aula" : I parlamentari del Pd Maria Elena Boschi ed Emanuele Fiano sono saliti su nave Diciotti assieme al presidente dell'Ars Gianfranco Micciche, il deputato di Leu Stefano Fassina, il segretario della Cgil Michele Pagliaro e l'eurodeputato del Pd Michela Giuffrida. Tutti hanno dovuto indossare calzari, mascherina e guanti. La situazione sulla nave resta invariata, con il Viminale che non autorizza lo sbarco dei 150 migranti perché non riceve ...

Travaglio contro Salvini : “Ha reso il governo disumano e xenofobo”/ Caso Diciotti : “Deve intervenire Conte” : Travaglio contro Salvini: “Ha reso il governo disumano e xenofobo”. Il direttore del Fatto Quotidiano commenta il Caso Diciotti: “Deve intervenire Conte”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 14:23:00 GMT)

"Però adesso basta". Travaglio sveglia Conte sulla Diciotti : "Nemmeno il sadico più efferato lascerebbe quei poveretti ancora lì" : "Però adesso basta". Questo il titolo del fondo del direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, sul caso della nave Diciotti, "uno stallo vergognoso" che entra nel suo quarto giorno, con la nave della Guardia Costiera attraccata al porto di Catania senza che i 150 migranti che restano a bordo possano sbarcare, non autorizzati a farlo dal Viminale guidato da Matteo Salvini."Spetta al premier Giuseppe Conte, responsabile dell'indirizzo ...

Diciotti : Salvini minaccia le dimissioni - Conte : 'Italia abbandonata' : Dopo lo scontro di circa un mese fa a Taranto riguardante il caso dei braccianti, il caso della nave Diciotti sta aprendo a una crisi istituzionale. Salvini non molla e non vuole far sbarcare i migranti a bordo della nave della Guardia Costiera, Se vuole intervenire il presidente della Repubblica o il presidente del Consiglio lo facciano ha dichiarato il vicepremier. Secondo il quotidiano La Repubblica Salvini, dopo aver subito il pressing di ...

'L'Italia è meno sola' - diceva Conte sui migranti. Ma il caso Diciotti dimostra l'opposto : In un post su Facebook del 22 agosto, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha scritto: 'Ma l'Europa vuole battere un colpo? Le Istituzioni europee cosa aspettano a intervenire per operare la ...

Diciotti a Catania - a terra i minori. Conte : Italia abbandonata da Ue : Secondo giorno agli ormeggi per la motonave della Guardia costiera con a bordo i naufraghi soccorsi nella notte del 15 agosto scorsi mentre erano su un barcone in avaria al largo di Lampedusa. Per Commissione Ue trovare una soluzione «è prima di tutto un imperativo umanitario»...

Diciotti - s’indaga per sequestro di persona. La Procura : «Trattenimento illecito». Conte : «L’Ue batta un colpo» : La Valletta replica alle accuse dei ministri dell'Interno e delle Infrastrutture. Intanto la Commissione Ue è al lavoro per trovare una soluzione

Diciotti - Conte : 'Italia abbandonata Servono fatti - basta promesse Ue' Pm indagano : sequestro di persona : Non si sblocca la situazione della Diciotti che ha a bordo 177 migranti. La nave è attualmente ferma in porto a Catania dove ha potuto far rifornimento di beni di prima necessità, ma non ha il ...

Caso Diciotti - la Procura indaga per sequestro di persona | Pm : trattenimento illecito - fate sbarcare i minori | Conte : "Ue batta un colpo" : La Procura di Agrigento ha aperto un'indagine per sequestro di persona e arresto illegale sul trattenimento a bordo della nave Diciotti dei 177 migranti soccorsi dalla Guardia Costiera. L'inchiesta e' a carico di ignoti.