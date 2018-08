Diciotti | ci stiamo coprendo di ridicolo e vergogna E lo stiamo facendo per soddisfare

ilfattoquotidiano

: Diciotti, la procura di Agrigento: 'Stiamo valutando di aprire inchiesta per sequestro di persona'.… - eziomauro : Diciotti, la procura di Agrigento: 'Stiamo valutando di aprire inchiesta per sequestro di persona'.… - ReginaCatrambon : Giurista, su #Diciotti rischio si configurino i reati di #tortura e #sequestro. La magistratura decide la responsab… - chiricanna : RT @Monicanpl: -

(Di venerdì 24 agosto 2018) La vicenda della naveci stadie didi fronte al mondo. Si tratta infatti di una nave militare italiana cui è impedito l’approdo nei nostri porti perché a bordo vi si trovavano, in condizioni di salute purtroppo estreme, 150 migranti e richiedenti asilo (per lo più di origine eritrea) a cui devono aggiungersi i 27 minori fortunatamente fatti scendere per ordine della magistratura. Il tutto, com’è noto, peri disegni politici di Matteo Salvini, il quale insiste nel negare l’approdo a quei poveri cristi al fine di rinverdire i propri allori nella parte più rozza e demunita dell’opinione pubblica italiana, anche in vista delle elezioni che si svolgeranno ben presto, sicuramente quelle europee e probabilmente anche quelle politiche anticipate. E anche per distogliere l’attenzione dal passato sostegno a Benetton e da quello attuale alle varie ...