Diciotti | Bruxelles non trova l' intesa «Inutili le minacce italiane»

Nave Diciotti - fumata nera a Bruxelles : nessun accordo sui migranti | : "Con le minacce non si va da nessun a parte" dice la Ue all'Italia. Moavero risponde , indirettamente, a Di Maio: "Pagare i contributi all'Europa è un dovere". Per qualche ora i 150 migranti fanno lo ...

Nave Diciotti - nessun accordo a Bruxelles Salvini : vedrò Orban per cambiare regole : La Commissione Ue contro il ministro dell’Interno, che in un’intervista al Corriere da detto: «Gli italiani sono ostaggio degli immigrati e dell’Europa, dobbiamo poterli portare indietro»

Nave Diciotti - Di Maio a Ue : 'No Italexit ma nemmeno prese in giro'. A Bruxelles in corso riunione degli sherpa : Il vicepremier ha già minacciato lo stop dei contributi all'Unione. Il senatore Pd Faraone: migranti della Nave hanno iniziato lo sciopero della fame - Sulla questione della redistribuzione dei ...

Diciotti - migranti in sciopero della fame/ Ultime notizie - linea dura Salvini-Di Maio : oggi vertice Bruxelles : Nave Diciotti , Ultime notizie : scontro Salvini-Fico, " migranti restano a bordo". Operatrice Ong sui minori sbarcati: "sono come scheletrini, emergenza sanitaria sulla barca"(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 12:01:00 GMT)

Diciotti - oggi il vertice europeo. Bruxelles irritata dall’ultimatum di Di Maio : Il presidente del Parlamento europeo Tajani (Forza Italia): «Spero si sia trattato di una battuta. Vedo solo una sfida elettorale tra i due vicepremier, il bilancio va usato come arma ma non così»

Diciotti - Di Maio in soccorso a Salvini : «Bruxelles decida o stop ai contributi» : Il comandante del pattugliatore: «Quando eravamo al limite delle acque territoriali ho chiesto al mio comando: Non è che mi mettono i braccialetti d’argento ai polsi quando sbarchiamo?»

Diciotti - Di Maio in soccorso a Salvini : «Bruxelles decida o stop ai contributi» : Il comandante del pattugliatore: «Quando eravamo al limite delle acque territoriali ho chiesto al mio comando: Non è che mi mettono i braccialetti d’argento ai polsi quando sbarchiamo?»

Diciotti - il pressing della Farnesina su Bruxelles : L'Europa finora non è riuscita a trovare la quadra per la suddivisione dei 177 migranti che sono a bordo della Diciotti nel porto di Catania. La situazione questa volta è abbastanza delicata. Il governo e soprattutto il Viminale ha detto "no" allo sbarco senza aver ricevuto una risposta chiara dall'Ue proprio sulla redistribuzione dei migranti salvati in acque maltesi dalla Guardia Costiera. Il ministro degli Interni su questo punto è stato ...