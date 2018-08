Diciotti | Bruxelles non trova l' intesa Conte | «L' Italia ne trarrà le conseguenze»

Diciotti - nessun accordo a Bruxelles : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) - nessun a soluzione dall'Ue allo stallo della Diciotti , l'imbarcazione della Guardia costiera bloccata da lunedì al porto Catania. La riunione dei rappresentanti degli stati della Ue convocata per oggi a Bruxelles si è chiusa senza che sia stata trovata una soluzione per

Diciotti - Bruxelles non trova l'intesa. Viminale : «Nessuno sbarco - l'Ue non esiste» : Salvini non molla. «I migranti non sbarcano». Il braccio di ferro con l'Ue per la ridistribuzione dei migranti si è concluso con un nulla di fatto. «Ennesima...