Diciotti | Boschi | Salvini telefoni a Orban e lo convinca ad accogliere

Diciotti - Boschi : "Impensabile che da 4 giorni non si trovi soluzione" : "In Parlamento chiederemo che il Governo riferisca su quelle che sono le sue responsabilità: Non è pensabile che non si trovi una soluzione dopo quattro giorni in cui una nave è ferma in un porto ...

Video – Nave Diciotti arriva Elena Boschi; il Paese isolato in Europa : I parlamentari del Pd Maria Elena Boschi ed Emanuele Fiano sono saliti su Nave Diciotti CATANIA – «Le scelte di Salvini e di Di Maio stanno portando il nostro Paese in un isolamento in Europa ed anche il vertice di oggi si è risolto con un nulla di fatto. Abbiamo sostenuto che l’Unione europea debba fare la propria parte. Non a caso con i governi a guida Pd abbiamo raggiunto accordi importanti. Con il governo nel 2015 con una ...