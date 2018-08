Diciott | | Salvini | sciopero della fame? Milioni di italiani soffrono tutti giorni

Parte dei migranti sulla Diciotti in sciopero della fame. Salvini : "Molti italiani poveri lo fanno ogni giorno" : Una Parte dei 150 migranti che si trovano a bordo della nave Diciotti, ancorata nel porto di Catania, ha deciso di iniziare lo sciopero della fame. La maggioranza non avrebbe aderito alla protesta. Lo si apprende in ambienti della Guardia costiera di Catania, dopo l'annuncio dato dai parlamentari del Pd che ieri avevano effettuato una ispezione a bordo. Organizzazioni umanitarie confermano che l'iniziativa stamane si è concretizzata con ...

Nave Diciotti - migranti in sciopero della fame : vogliono scendere. Salvini : «In Italia 5 milioni in stato di povertà» : I migranti a bordo ormai da diversi giorni sulla Nave Diciotti, ormeggiata al porto di Catania, questa mattina hanno rifiutato la colazione per protesta e anche il pranzo, escluse alcune donne....

Nave Diciotti - intervista a Laura Boldrini : “Salvini è un sequestratore - sta violando la legge. Il popolo lo acclama? Anche i dittatori vengono applauditi” : Sul caso della Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, da giorni bloccata nel porto di Catania per effetto di una decisione del ministro dell'Interno e del governo italiano, interviene Laura Boldrini. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it, l'ex presidente della Camera attacca Matteo Salvini e dichiara: "Quello di Salvini è un arbitrio, è un vero e proprio abuso di potere. Salvini sta sequestrando questi migranti e l'equipaggio della ...

Diciotti - una riga per Matteo Salvini : Questo è un post di una riga perché di parole non ne ho più: ministro, ma se a bordo di quella nave ci fosse sua madre? L'articolo Diciotti, una riga per Matteo Salvini proviene da Il Fatto Quotidiano.

“Non sei razzista - sei sadico e disumano”. Caso Diciotti - per Salvini arriva la bordata da Forza Italia : Continua a tenere banco il Caso Diciotti. Ieri dalla nave sono scesi 27 ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni, tutti eritrei ad eccezione di una ragazzina proveniente dalla Somalia. “Uno di loro – racconta Giovanna Di Benedetto, portavoce di Save The Children – presentava ferite di arma da fuoco. Ci hanno raccontato di essere rimasti rinchiusi per otto mesi al buio dentro una stanza o un container, questo ancora non è ...

Diciotti - Salvini : "Obiettivo è il No way australiano" : Dopo lo sbarco di ieri di 27 minori dalla nave Diciotti a Catania, permane lo stop del ministro dell'interno Salvini agli altri 150 a bordo. "Il mio obiettivo è il No Way australiano. Sulla nave sono ...

Diciotti - Travaglio : "Oscurato dai 5s Salvini vuole riprendersi la scena" : Il caso della Diciotti fa uscire allo scoperto Marco Travaglio, da molti considerato un supporter neanche tanto occulto del m5s, e chiamato in causa proprio per la sua "vicinanza" ai pentastellati Segui su affaritaliani.it

Diciotti - l’appello di Laura Boldrini a Salvini : “Siamo al grottesco. Se è un uomo faccia sbarcare le donne” : Durante l’ultima puntata di InOnda (La7) Laura Boldrini, in collegamento dal porto di Catania, rivolge un appello accorato a Matteo Salvini affinché faccia sbarcare le 11 donne ancora costrette a bordo della nave Diciotti “in condizioni precarie”. L'articolo Diciotti, l’appello di Laura Boldrini a Salvini: “Siamo al grottesco. Se è un uomo faccia sbarcare le donne” proviene da Il Fatto ...

Caso Diciotti - Matteo Salvini : “I veri ostaggi sono gli italiani - non i migranti. Qui non arriveranno più” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna a parlare della questione Diciotti e rivendica tutte le azioni poste in essere per bloccare lo sbarco dei 150 migranti salvati nel Mar Mediterraneo: "ostaggi? Gli ostaggi sono stati gli italiani. Lo sono degli immigrati e dell’Europa, da troppo tempo. Con questo governo non lo saranno più. È finita un’epoca".Continua a leggere