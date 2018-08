Diablo 3 | Nintendo era eccitata all' idea del port su Nintendo Switch

Diablo 3 per Nintendo Switch : Blizzard non esclude il supporto al cross play : Con il cross platform play tra Xbox One e le versioni Nintendo Switch dei più importanti giochi multiplayer di terze parti che è diventata la norma, i giocatori si sono chiesti se, con l'arrivo di Diablo 3 su Switch, il cross play sarà possibile. Il cross play con PC sembra essere fuori questione, date versioni e schemi di controllo diversi ma, per Xbox e Switch, dovrebbe essere gestibile, giusto?Parlando con Eurogamer.net, il produttore senior, ...

Diablo 3 : Eternal Collection è in arrivo su Nintendo Switch : Il leggendario GDR targato Blizzard renderà felici della sua comparsa anche i possessori di Nintendo Switch, il gioco giunge infatti sulla console ibrida della grande N in una particolare edizione, Diablo 3: Eternal Collection. La versione definitiva di Diablo III include tutte le funzioni e i contenuti di ogni espansione e aggiornamento, oltre a oggetti bonus in esclusiva per Nintendo Switch. Vediamo insieme tutti i dettagli in merito ...

