Di Maio una furia contro Laura Boldrini e Bruxelles UE

Diciotti - Ue risponde a Salvini e Di Maio : "Minacce non portano da nessuna parte" Accoglienza - no da Belgio e Ungheria : "Chiediamo che alle belle parole seguano fatti e atti concreti, di reale solidarietà", afferma il ministro degli Esteri, mentre lo sciopero della fame dei migranti è subito rientrato. E mentre la Germania dice che "Roma non va lasciata sola", la Commissione Ue risponde duramente alle minacce italiane

Diciotti - Ue risponde a Salvini e Di Maio : "Minacce non portano da nessuna parte" Accoglienza - no da Belgio e Ungheria : "Chiediamo che alle belle parole seguano fatti e atti concreti, di reale solidarietà", afferma il ministro degli Esteri, mentre lo sciopero della fame dei migranti è subito rientrato. E mentre la Germania dice che "Roma non va lasciata sola", la Commissione Ue risponde duramente alle minacce italiane

Amatrice - Di Maio : “I cittadini chiedono un rapporto con il Governo. Creeremo una struttura per le emergenze” : Il vicepremier Luigi Di Maio si è recato in visita ad Amatrice dove ha preso parte alla messa in ricordo delle vittime del sisma del 24 agosto 2016. “I cittadini chiedono, prima di tutto, un costante rapporto con il governo che non si può avere attraverso un commissario, quindi il nostro primo impegno è stare tra di loro, seriamente, parlare con loro costantemente, non solo con i sindaci, che sono il primo baluardo sul territorio, con un ...

Migranti - atteso vertice europeo. L'UE a Di Maio : Minacce non portano da nessuna parte : Teleborsa, - L'UE risponde un po' seccata al vicepremier Luigi Di Maio , che ieri aveva sollecitato l'Europa a prendere una decisione in merito alla questione Migranti ed alla nave Diciotti, ...

Nave Diciotti - Di Maio a Ue : 'No Italexit ma nemmeno prese in giro'. La replica : 'Minacce non portano da nessuna parte' : Il vicepremier ha intimato anche lo stop dei contributi all'Unione. Il senatore Pd Faraone: migranti della Nave hanno iniziato lo sciopero della fame. A Bruxelles in corso riunione degli sherpa - ...

Di Maio : 'L'annullamento della gara non è una questione finita' : Milano, 24 ago., askanews, - La questione dell'annullamento della gara per l'Ilva 'non è finita'. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, nel corso della trasmissione Agorà. '...

Ilva - Di Maio : “L’annullamento della gara non è una questione chiusa. E il parere Avvocatura sarà pubblico tra 15 giorni” : “La questione dell’annullamento della gara non è finita”. Luigi Di Maio conferma che la partita sull’Ilva non è chiusa. Dopo aver ricevuto il parere dell’Avvocatura, la quale ha sottolineato in 35 pagine come nell’assegnazione ci siano stati dei “vizi” pur spiegando che non ci sono gli estremi per un annullamento d’ufficio, giovedì il vicepremier M5s aveva parlato di “un delitto perfetto“ perché ...

Ilva - Di Maio : "L'annullamento della gara non è una questione chiusa. Tra 15 giorni il parere dell'Avvocatura sarà pubblico" : 'La questione dell'annullamento della gara non è finita. Per annullarla non basta che ci sia l'illegittimità, ci vuole anche un altro semaforo che si deve accendere, quello dell'interesse pubblico, e ...

Ilva - Di Maio : “L’annullamento della gara non è una questione chiusa. Tra 15 giorni il parere dell’Avvocatura sarà pubblico” : «La questione dell’annullamento della gara non è finita. Per annullarla non basta che ci sia l’illegittimità, ci vuole anche un altro semaforo che si deve accendere, quello dell’interesse pubblico, e lo stiamo ancora verificando», dice il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, parlando del caso Ilva ad Agorà Estate su Raitre. Il ministro...

Luigi Di Maio - nessuna nuova fiamma : "Solo un'amica" : Una persona vicina al vicepremier fa chiarezza sugli scatti diffusi in mattinata dal settimanale 'Oggi'

Ma quello è Luigi Di Maio! Beccato in barca - con ‘lei’ - una bruna bellissima : foto : Non solo politica, anche la vita privata di Luigi Di Maio è finita nell’occhio del ciclone da quando il leader pentastellato si è insediato in parlamento, andando a ricoprire il ruolo di vicepresidente del Consiglio e ministro del nuovo governo Conte. Stando alle ultime, dopo la fine delle sue relazioni con la fidanzata storica Silvia Virgulti, esperta di comunicazione del M5S e sua compagna per quattro anni, e con l’avvocato ...

Di Maio - relax a Capri. E spunta una nuova fiamma : Luigi Di Maio ha una nuova anima gemella? Il Ministro dello Sviluppo Economico ha da poco archiviato la storia con la siciliana Giovanna Melodia. Ma a quanto pare c'è già spazio per un'altra donna nel suo cuore. A lanciare l'indiscrezione gossip è il settimanale Oggi. I paparazzi hanno infatti beccato il vicepremier in compagnia di una bruna che sorridendo appare molto divertita mentre si trova in compagnia di Di Maio. Nelle foto i due discutono ...

Di Maio ha un nuovo amore : vacanze a Capri con una mora misteriosa : Luigi Di Maio potrebbe avere un nuovo amore. Archiviata la relazione con Giovanna Melodia, il leader del Movimento Cinque Stelle è tornato a sorridere accanto ad una mora misteriosa. Sguardi complici e risate: le immagini pubblicate dal settimanale Oggi raccontano le vacanze di Luigi Di Maio a Capri insieme ad una donna. Nelle foto il Ministro del Lavoro appare rilassato e a suo agio, mentre, durante una gita in barca, scherza con la sua ...

Di Maio : nessuna elemosina da Autostrade : 18.49 "Sia ben chiaro: lo Stato non accetta elemosine da Autostrade. Pretendiamo risarcimenti credibili e non vi sarà alcun baratto". Così il vicepremier Di Maio dopo la conferenza di Autostrade per l'Italia sul crollo del ponte. "L'unica strada che il governo seguirà è quella di andare avanti con la procedura di revoca.Le scuse servono a poco, non alleviano le sofferenze di una città distrutta dal dolore. Abbiamo fatto promesse ai familiari ...