Di Maio tira dritto | Basta piedi in testa da Ue

Di Maio ora tira dritto : "I tagli sulle pensioni? Nessun passo indietro" : Il Ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio non molla la presa sul taglio alle pensioni d'oro . Il governo, soprattutto l'ala grillina, è pronto dare il via ad una serie di sforbiciate sugli ...

VIDEO – Di Maio implacabile a SKYTG24 - i poteri forti sono avvisati : “Questo Governo garantirà sempre il rispetto delle regole” : Luigi Di Maio implacabile davanti i microfoni di SKYTG24, sulla questione delle concessioni di autostrade italiane, “Questo Governo garantirà sempre il rispetto delle regole” Nello Sblocca Italia nel 2015 fu inserita una norma nella notte, una leggina, che prorogava le concessioni ad Autostrade per l’Italia in barba a qualsiasi regola sulla concorrenza, senza fare più gare. Ad un certo punto, quando sono scadute le concessioni, ...

Mit avvia indagine - Di Maio tira dritto su revoca concessioni Autostrade : C'è la volontà politica del governo: vogliamo revocare queste concessioni', sottolinea Di Maio. La priorità 'non è stare attenti alla finanza e alla Borsa. Noi stiamo attenti alle famiglie delle ...

Di Maio tira dritto su Autostrade per l'Italia : "Non pagheremo le penali" : "Non è possibile che si possa morire pagando il pedaggio. Prima che il governo annunciasse il ritiro della concessione, già la Borsa aveva condannato Atlantia. Se non sono in grado di gestire le Autostrade, lo farà lo Stato". Il governo tira dritto sulla decisione di revocare la concessione ad Autostrade per l'Italia. Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, in una intervista a Radio24 ha ribadito: "Tutti parlano oggi della ...

Disastro di Genova - Luigi Di Maio : 'Ritirare la concessione a Autostrade Spa' : Il giorno dopo il Disastroso crollo del ponte Morandi di Genova, tratto dell'autostrada A10, il Governo gialloverde punta subito il dito contro il concessionario Autostrade per l'Italia s.p.a. L'accusa mossa all'azienda dal vicepremier Di Maio è pesantissima, il leader grillino tuona: Si poteva evitare, è sufficiente guardare le condizioni della struttura per capire che la manutenzione non è stata eta. Non si tratta di una fatalita'. Di Maio ...

Crollo ponte - Di Maio : 'Crollo evitabile - colpa Autostrade - ritirare concessione' : Il Crollo del ponte Morandi a Genova 'Si poteva evitare. Basta guardare le condizioni visibili a tutti di quel ponte per capire che la manutenzione non e' stata fatta. Non è stata una fatalita''. Lo ...

"Salvini mollerà Di Maio - il governo dura poco" : Forza Italia e Pd all'attacco - Conte tira dritto : "Durerà poco". "Cadrà in autunno". Da Forza Italia e Pd profezie poco incoraggianti per l'esecutivo legastellato. Ma il...

Tap : Di Maio - non è in contratto - sul tavolo Conte che gestirà al meglio : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “La differenza tra Tav e Tap è che non è nel contratto di Governo”. Il dossier “è sul tavolo premier, Giuseppe Conte, che gestirà al meglio”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi di Maio a ‘In Onda’ su La7. Comunque, rileva il ministro, “qualsiasi tipo di opera si deve fare con il consenso della comunità. Noi come M5S siamo ...

Tav al palo e Di Maio tira dritto : non ci sono penali in caso di revisioni : 'Danilo Toninelli andrà a breve a discutere con il suo omologo francese di un progetto ideato trentanni fa' dice il vicepremier. Martedì il ministro delle Infrastrutture in commissione lavori pubblici ...

Elsa Fornero critica il Decreto Dignità di Luigi Di Maio a L'Aria Che Tira Estate : L'ex ministro del lavoro, Elsa Fornero, è intervenuta nel corso della trasmissione L'Aria Che Tira Estate su La7 per parlare di lavoro e, in particolare, del Decreto dignita' promosso dal governo Conte. La Fornero, in collegamento dal Collegio Carlo Alberto dell'Universita' di Torino dove attualmente lavora da quando non è più un ministro, ha voluto dire la sua sul problema del precariato italiano. Fornero: Decreto Dignita' pasticciato Il ...