Di Maio minaccia? Boomerang Diciotti | Tajani ad Affaritaliani it

Non fate scappare Mittal. Furlan : "Gara per Ilva valida - interlocutore serio". Ma Di Maio minaccia ancora : Il messaggio è chiaro: non fate fuggire Mittal. Annamaria Furlan arriva a Rimini per il Meeting di Cl, mentre Luigi Di Maio in televisione alimenta la confusione sul futuro dell'Ilva, a poco più di 20 giorni dalla fine dei soldi in cassa. "La questione dell'annullamento della gara non è finita - dice il ministro dello Sviluppo Economico ad Agorà Estate, su Raitre - Per annullarla non basta che ci sia ...

Migranti - Salvini : 'Non temo il Colle - ho la coscienza a posto'. Di Maio minaccia l'Ue : 'Se non decide - stop ai contributi' : Il ministro dell'Interno tira dritto sulla vicenda della nave Diciotti: "Non temo assolutamente nulla. Ho la coscienza più che a posto. Ieri ho parlato con il presidente Conte, che è persona con cui ...

Migranti su Diciotti - Onu vs Salvini : “fateli sbarcare”/ Ultime notizie : minaccia Di Maio - “no soldi a Ue” : Nave Diciotti, Ultime notizie: scontro Salvini-Fico, "Migranti restano a bordo". Operatrice Ong sui minori sbarcati: "sono come scheletrini, emergenza sanitaria sulla barca"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 18:36:00 GMT)

Svela bufala su Salvini e Di Maio - minacciata di morte. Chi è la vittima degli attacchi : Insulti, intimidazioni e minacce di morte, come quella di essere bruciata vita. L’onorevole Anna Ascani, deputata umbra del Pd, negli ultimi giorni è stata vittima di una violenta campagna d’odio sui social dopo aver denunciato una fake news sui fatti di Genova. A raccontare quanto accaduto in un’intervista a ‘La Nazione’ è la stessa deputata dem. “Durante le drammatiche ore della tragedia di Genova diversi ...

Abruzzo - D’Alfonso : “Valutiamo denuncia a Di Maio - minacciare impeachment è lesa autonomia del capo dello Stato” : “Lesione dell’autonomia del capo dello Stato”. Luciano D’Alfonso punta il dito contro Luigi Di Maio che a fine maggio, dopo il no opposto da Sergio Mattarella alla nomina di Paolo Savona al ministero dell’Economia, aveva annunciato una richiesta di impeachment del Presidente della Repubblica. Il presidente della Regione Abruzzo, dimessosi in anticipo rispetto alla scadenza del mandato a seguito ...

Ilva - Di Maio minaccia Arcelor : "Non la cederemo a chiunque" : 'Io non mollo l'Ilva a chiunque'. Il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio resta fermo sulle proprie posizioni all'indomani dell'ennesimo incontro, senza esito, per la cessione ...

Ilva - ora Di Maio minaccia di far saltare la vendita : Doccia gelata sull'Ilva: la gara con cui la cordata AmInvestco, guidata da Arcelor Mittal, si è aggiudicata il polo siderurgico di Taranto si prepara ad essere annullata. L'annuncio del ministro dello ...

Tito Boeri : “Minacciato da chi dovrebbe occuparsi della mia sicurezza. Di Maio no contatto con la crosta terrestre” : “Se nelle sedi istituzionali opportune mi venisse chiesto di lasciare il mio incarico anticipatamente perché ritenuto inadeguato a ricoprirlo, ne trarrei immediatamente le conseguenze. Ciò che non posso neanche prendere in considerazione sono le richieste di dimissioni online e le minacce da parte di chi dovrebbe presiedere alla mia sicurezza personale“. Parole che pesano come pietre quelle del presidente dell’Inps Tito Boeri in ...

‘ndrangheta - Di Maio all’imprenditore minacciato : “Sostegno a chi lotta e denuncia”. E attacca le banche : “Paghino la loro arroganza” : I ministri Di Maio e Bonafede oggi sono stati a Gioia Tauro dove hanno incontrato l’imprenditore Nino De Masi che vive da anni sotto scorta. minacciato dalla ‘ndrangheta, De Masi ha fatto visitare la sua azienda ai due esponenti del governo che già aveva incontrato nelle settimane scorse a Roma. “Le organizzazioni criminali si sconfiggono creando lavoro – ha affermato il ministro Luigi Di Maio durante dell’incontro -, ma il lavoro lo ...

Lavoro : Renzi - Di Maio licenzia 80mila poi minaccia ritorsioni su tecnici : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “Nelle ultime 48 ore il vicepresidente del Consiglio Di Maio ha scritto un decreto che farà licenziare 80mila persone, ha bloccato l’accordo commerciale con il Canada da cui l’Italia ricava un vantaggio netto miliardario, ha minacciato di ritorsioni i dirigenti pubblici che scrivono la verità nelle relazioni tecniche”. Lo scrive Matteo Renzi su Facebook.“Effettivamente -sottolinea ...

Lavoro : Renzi - Di Maio licenzia 80mila poi minaccia ritorsioni su tecnici : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “Nelle ultime 48 ore il vicepresidente del Consiglio Di Maio ha scritto un decreto che farà licenziare 80mila persone, ha bloccato l’accordo commerciale con il Canada da cui l’Italia ricava un vantaggio netto miliardario, ha minacciato di ritorsioni i dirigenti pubblici che scrivono la verità nelle relazioni tecniche”. Lo scrive Matteo Renzi su Facebook.“Effettivamente ...

Di Maio vuol affossare l'export con il Canada E minaccia i funzionari : Sostieni il trattato commerciale con il Canada? Sei licenziato. Un aggressivo Luigi Di Maio, un po' in stile Flavio Briatore in The Apprentice, annuncia la bocciatura del Ceta e in aggiunta minaccia chi dovesse appoggiarlo. "Se anche uno solo dei funzionari italiani all'estero continuerà a difendere trattati scellerati come il Ceta, sarà rimosso", proclama il vicepremier pentastellato. In sostanza un ossimoro vivente: un ministro del Lavoro che ...

Decreto Dignità - Luigi Di Maio nell'angolo. Giuseppe Conte trema - la minaccia della fiducia : La Lega e Matteo Salvini hanno espresso con fermezza le loro perplessità su misure che rischiano di mettere in grave difficoltà il mondo delle imprese. E ora che la discussione si sposta dal ...

Fraccaro : “Senza vitalizi fine della casta”/ Ex parlamentari minacciano azione - Di Maio : "mondo alla rovescia" : Riccardo Fraccaro: “Senza vitalizi fine della casta”. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento ha affrontato anche il tema migranti: “C'è sintonia tra M5s e Lega. E su Lanzalone...”(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 22:12:00 GMT)