Di Maio | L' Europa ci ha voltato le spalle Il governo pronto a tagliare i

Scambio di accuse tra Italia ed Europa. Conte : “Siete ipocriti”. Salvini e Di Maio : “Stop ai fondi” : Dopo il nulla di fatto uscito dalla riunione tecnica convocata a Bruxelles il premier Italiano Giuseppe Conte si sfoga attraverso un lungo articolo pubblicato su Facebook. «È noto a tutti che l’Italia sta gestendo da giorni, con la nave Diciotti, una emergenza dai risvolti molto complessi e delicati. Ancora una volta misuriamo la discrasia, che tra...

Di Maio : "L'Europa ci ha voltato le spalle. Siamo pronti a tagliare i fondi" : Luigi Di Maio torna alla carica e, dopo il rifiuto europeo di accogliere i migranti che si trovano ancora sulla nave Diciotti, scrive: "A questo punto l"Italia deve prendersi in maniera unilaterale una riparazione. Non abbiamo più intenzione di farci mettere i piedi in testa. Il MoVimento 5 Stelle si è presentato agli italiani con una missione ben precisa e non abbiamo alcuna intenzione di fare passi indietro. L'unione europea non vuole ...

Moavero frena Di Maio : "Dovere pagare l'Europa" : Il ministro Moavero in queste ore difficili per il caso Diciotti, prova a rassicurare Bruxelles dopo gli attacchi del vicepremier Luigi Di Maio che ha minacciato la chiusura dei pagamenti verso Bruxelles in caso di rifiuto sull'accoglienza dei migranti che si trovano a bordo della nave della Guardia Costiera. E così il titolare della Farnesina afferma: "pagare i contributi all"Ue è un dovere legale. Ci confronteremo su queste e su altre ...

Diciotti - Ue contro Di Maio : minacce non funzionano in Europa : Roma, 24 ago., askanews, - 'Non scambiamoci accuse. Le dichiarazioni non costruttive e le minacce non aiutano. Le minacce non funzionano in Europa. Non portano da nessuna parte'. Un portavoce della ...

[Il punto] Il governo teme l'attacco dei mercati ma Di Maio fa il bullo con l'Europa. Cronaca di un suicidio annunciato : La ricetta di governo di Savona Una possibile via per uscire dall'empasse l'ha indicata Paolo Savona: un piano di investimenti da 50 miliardi pubblici e privati per far ripartire l'economia. Grazie ...

Diciotti - ultimatum all'Europa : oggi è il giorno decisivo - Di Maio si allinea a Salvini : Si resta "in attesa di segnali concreti da parte degli altri paesi europei". Di Maio dice che il governo ''è compatto''...

Di Maio avverte l'Ue : ci aiuti con i migranti o blocchiamo i contributi dell'Italia all'Europa : "Se domani, dalla riunione della Commissione europea, non esce nulla sulla Diciotti e la redistribuzione dei migranti, allora io e il Movimento 5 stelle non saremo più disposti a dare all'Unione europea 20 miliardi ogni anno". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, precisando di parlare come capo politico del Movimento. "Ce ne prendiamo una parte", ha aggiunto il vicepremier in un video postato su Facebook, ...

Di Maio : “Se l’Europa domani non decide sulla Diciotti - M5s non è più disposto a dare soldi alla Ue” : “Se l’Unione europea si ostina con questo atteggiamento, se domani dalla riunione della Commissione europea non esce nulla e non decidono nulla sulla nave Diciotti e sulla redistribuzione dei migranti, io e tutto il Movimento 5 stelle non siamo più disposti a dare 20 miliardi all’ Unione europea”. Lo ha detto il vicepremier Luigi di Maio, precisando di parlare in questo caso da capo politico del Movimento 5 Stelle, ...

'Italia come Venezuela di Chavez' e Di Maio a pugno chiuso : è ironia sul post di +Europa : La Politica ormai si fa sempre più sui social network e pressoché tutti i movimenti e partiti ricorrono sempre più spesso a post con immagini provocatorie per suscitare l'attenzione del popolo della rete, molto spesso riuscendo nell'intento di creare discussione [VIDEO] sui temi proposti, ma in alcuni casi ottenendo anche il risultato di avere numerose reazioni polemiche e ironiche. In questo senso può rientrare anche un post uscito su Facebook ...