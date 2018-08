Di Maio | ' L' annullamento della gara non è una questione finita'

Di Maio e il caso dell'Ilva "Annullamento della gara non è questione chiusa" : Il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio torna a parlare dell'Ilva di Taranto e dell'annullamento del bando: 'La questione dell'annullamento della gara non è finita. Per annullarla non ...

Ilva - Di Maio : “L’annullamento della gara non è una questione chiusa. E il parere Avvocatura sarà pubblico tra 15 giorni” : “La questione dell’annullamento della gara non è finita”. Luigi Di Maio conferma che la partita sull’Ilva non è chiusa. Dopo aver ricevuto il parere dell’Avvocatura, la quale ha sottolineato in 35 pagine come nell’assegnazione ci siano stati dei “vizi” pur spiegando che non ci sono gli estremi per un annullamento d’ufficio, giovedì il vicepremier M5s aveva parlato di “un delitto perfetto“ perché ...

Ilva - Di Maio : “L’annullamento della gara non è una questione chiusa. Tra 15 giorni il parere dell’Avvocatura sarà pubblico” : «La questione dell’annullamento della gara non è finita. Per annullarla non basta che ci sia l’illegittimità, ci vuole anche un altro semaforo che si deve accendere, quello dell’interesse pubblico, e lo stiamo ancora verificando», dice il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, parlando del caso Ilva ad Agorà Estate su Raitre. Il ministro...

Ilva - Di Maio attacca : "Commesso delitto perfetto"/ Ultime notizie : "annullamento gara se aziende interessate" : Ilva, il parere dell'Avvocatura di Stato sull'offerta di Arcelor Mittal. Di Maio: "Forti criticità, ma la gara non è nulla". Dal PD dura critica verso il Ministro da parte di Calenda

ancora stallo sull'ilva. Interlocutorio l'incontro tra governo e Arcelor Mittal. Di Maio : 'La gara a rischio annullamento' : La multinazionale non ha modificato l'offerta e per Di Maio la gara è a rischio annullamento. Entro oggi la richiesta di un parere all'avvocatura di stato sulla validità effettiva del bando di gara -

Ilva - Arcelor non modifica l’offerta Di Maio per l’annullamento della gara : Dall’incontro al Mise non sono uscite novità su occupazione e tutela ambientale. Il ministro: «Chiederemo subito un parere all’Avvocatura dello Stato per annullare la gara»

Ilva - Di Maio verso annullamento della gara/ Ultime notizie : "Arcelor Mittal non ha migliorato offerta" : Ilva, Di Maio verso annullamento della gara: "Arcelor Mittal non ha migliorato offerta". Le Ultime notizie: sindacati delusi, chiedono passi avanti al ministro dello Sviluppo economico