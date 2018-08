Di Maio | La gara per l' Ilva piena di irregolarità | ma non si può annullare

Caso Ilva - Di Maio : «Delitto perfetto - gara illegittima». Calenda : «Allora annullala» : Il vice premier passa la palla al ministero dell’Ambiente e al tavolo che deciderà sugli esuberi: «Per annullare la gara oltre all’illegittimità deve esserci un interesse pubblico concreto e attuale». Calenda: «Se la gara è viziata, annulla, altrimenti è dilettantismo»

Ilva - Di Maio : “Stato ha commesso delitto perfetto”. Calenda : “Se la gara è viziata annullala” : Luigi Di Maio ha parlato in conferenza stampa per illustrare il parere dell'Avvocatura dello Stato sulla vendita dell'Ilva: "Mittal è sempre stata in buona fede. Il delitto perfetto lo ha fatto lo Stato creando una procedura piena di vizi e illegittimità". Calenda: "Il 'delitto (im)perfetto' è il tuo verso la nostra intelligenza".Continua a leggere

Ilva - adesso Di Maio tratta con Mittal per “ri-legittimare” la gara : Il ministro dello Sviluppo chiede ulteriori garanzie sul piano ambientale e occupazionale: restano tre settimane per raggiungere gli obiettivi coinvolgendo il ministero dell’Ambiente e rilanciando il tavolo sindacale. Il 15 settembre scade la validità del contratto con l’aggiudicatario...

