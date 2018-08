Di Maio e Salvini | pronti a tagliare i fondi alla Ue

Diciotti - Ue risponde a Salvini e Di Maio : "Minacce non portano da nessuna parte" Accoglienza - no da Belgio e Ungheria : "Chiediamo che alle belle parole seguano fatti e atti concreti, di reale solidarietà", afferma il ministro degli Esteri, mentre lo sciopero della fame dei migranti è subito rientrato. E mentre la Germania dice che "Roma non va lasciata sola", la Commissione Ue risponde duramente alle minacce italiane

Di Maio contro Boldrini : «Passerella - non è andata ai funerali di Genova». Lei : «Patetico - agli ordini di Salvini» : Durissimo botta e risposta tra il vice premier Luigi Di Maio, M5S, che accusa l'ex presidente della Camera Laura Boldrini di fare la «Passerella» davanti alla nave Diciotti e le ricorda la sua «...

Di Maio prima del Governo del cambiamento : "Mai con la Lega"/ Video - "Salvini diceva Vesuvio lavali col fuoco"

Sondaggi Politici/ Fiducia Governo Lega-M5s - Salvini batte Conte e Di Maio : ecco perché

Diciotti - migranti in sciopero della fame/ Ultime notizie - linea dura Salvini-Di Maio : oggi vertice Bruxelles

Di Maio e Salvini duri con Ue : se non ci ascolta su migranti - stop a fondi : Roma, 24 ago., askanews, - L'Europa batta un colpo o l'Italia farà scontare la mancata solidarietà sulla questione dei migranti anche sul fronte dei fondi che il paese destina all'Ue. E' questo il ...

Migranti - è linea dura. Di Maio all'Ue : 'Soluzione o stop 20 miliardi dall'Italia'. E Salvini sfida anche il Colle : La maggioranza di governo fa quadrato e blinda la propria posizione sul caso della nave Diciotti, ancora ferma al porto di Catania con 150 Migranti a bordo. Oggi a Bruxelles l'incontro degli sherpa ...

Migranti - torna l'asse Salvini-Di Maio : e Mattarella chiama Conte : ROMA 'Il governo non è a rischio. E io non cambio linea, gli italiani sono con me'. Matteo Salvini lancia segnali rassicuranti e al tempo stesso muscolari. La minaccia di dimissioni è sempre lì, sul ...

Diciotti - ultimatum all'Europa : oggi è il giorno decisivo - Di Maio si allinea a Salvini : Si resta "in attesa di segnali concreti da parte degli altri paesi europei". Di Maio dice che il governo ''è compatto''...