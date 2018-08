Di Maio e il caso dell' Ilva Annullamento della gara non è questione chiusa

Caso Diciotti - l’ultimatum di Luigi Di Maio : “Se Ue non decide entro oggi - non verseremo più i 20 miliardi all’anno” : "In questi mesi abbiamo avuto modo di vedere come funziona la linea morbida nei confronti dell'Unione europea e come funziona la linea dura: voglio fare un'altra proposta. Se dalla riunione non esce nulla sulla Diciotti e sulla redistribuzione dei migranti io e il M5s non saremo più disposti a dare 20 miliardi di euro alla Ue ogni anno", ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio.Continua a leggere

Di Maio sul caso Diciotti : "Fico ha diritto di parlare - ma Governo è compatto. Non cerchiamo casus belli - però l'Ue ci prende in giro" : Il Governo italiano non cede sul caso Diciotti. Mentre 150 migranti attendono sulla nave di sapere quale sarà il loro futuro, l'Italia aspetta una risposta dagli altri stati dell'Unione europea. Ieri la Germania si era dichiarata disponibile ad accogliere una parte delle persone a bordo se anche altri Paesi avessero fatto lo stesso. E la decisione degli altri Stati potrebbe essere diffusa oggi, dopo la riunione in programma a Bruxelles.Di ...

Caso Ilva - Di Maio : «Delitto perfetto - gara illegittima». Calenda : «Allora annullala» : Il vice premier passa la palla al ministero dell’Ambiente e al tavolo che deciderà sugli esuberi: «Per annullare la gara oltre all’illegittimità deve esserci un interesse pubblico concreto e attuale». Calenda: «Se la gara è viziata, annulla, altrimenti è dilettantismo»

Toscani : salvo per caso - dovevo essere su quel ponte Sciacallaggio sui Benetton Di Maio-Renzi - lite violenta : «Gli italiani? Incattiviti, ce l’abbiamo con tutti» - Genova, Di Maio: «Noi primo governo che non ha preso soldi dai Benetton». Renzi: «Falso, sei uno sciacallo». Controreplica: «Sveli i finanziatori»

Di Maio : in manovra reddito - flat tax e Fornero rispettando vincoli - Caso Ilva - 'pronto un piano B' : Con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, poi, "c'è perfetta sintonia", ha sottolineato il vicepremier. "Pareggio bilancio in Costituzione va superato" - Di Maio ha affermato poi che l'Italia sia ...

"Grazie Di Maio - sarò un disoccupato anche grazie a lei". E il tweet diventa un caso : Uno degli 8mila lavoratori che rischiano di restare a spasso per l'irrigidimento delle maglie sui contratti a termine disposto dal decreto Dignità - secondo le discusse stime della stessa Relazione ...

Di Maio sul caso Daisy : "Imbecilli e criminali". E Grillo attacca i media : "Ci portano verso baratro" : Per i responsabili degli attacchi a persone di colore il vicepremier Luigi Di Maio ha due aggettivi: imbecilli e criminali. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico spera che "li mettano in galera il prima possibile, in ultimo quelli che hanno colpito a nostra atleta azzurra Daisy Osakue". Il leader pentastellato ribadisce poi una linea a difesa del capo del Carroccio e respinge al mittente le accuse secondo le quali il governo ...

Tav al palo e Di Maio tira dritto : non ci sono penali in caso di revisioni : 'Danilo Toninelli andrà a breve a discutere con il suo omologo francese di un progetto ideato trentanni fa' dice il vicepremier. Martedì il ministro delle Infrastrutture in commissione lavori pubblici ...

SONDAGGI POLITICI/ Lega al 31% ‘sfrutta’ il caso migranti : sprofonda Berlusconi - ‘tengono’ Di Maio e Pd : SONDAGGI POLITICI elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Lega al 31% "sfruttando" il caso immigrazione. sprofonda Berlusconi e LeU, tengono Pd al 18% e M5s al 29%(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 10:58:00 GMT)

MINISTRO SAVONA INDAGATO PER USURA BANCARIA/ Ultime notizie caso Unicredit : Pd all'attacco - Di Maio nel mirino : Unicredit, MINISTRO Paolo SAVONA INDAGATO per USURA BANCARIA: Ultime notizie e terremoto nel Governo dopo inchiesta Campobasso. "Solo un atto dovuto'.

Cosa c’è di vero nel caso del complotto ai danni di Di Maio sul decreto dignità : Cosa sappiamo del caso che ha coinvolto Luigi Di Maio, Giovanni Tria, l'INPS e la Ragioneria generale dello Stato in relazione al decreto dignità e alla previsione della perdita di 8mila posti di lavoro l'anno per i prossimi dieci anni. Una polemica politica che rischia di avere ripercussioni decisamente rilevanti.Continua a leggere

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : migranti - caso Diciotti e nuovo barcone. Di Maio contro Ceta (14 luglio) : Ultime notizie di oggi, 14 luglio. ultim'ora: continua emergenza migranti, Di Maio contro il Ceta. Quattro indagati per la tragedia di Sperlonga. Juventus, annunciata conferenza Ronaldo(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Migranti : Di Maio - caso Diciotti non è partita calcio : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – La questione della nave dei Migranti Diciotti ‘non è una partita di calcio” nella quale schierarsi. Così il ministro per il Lavoro e lo sviluppo economico a margine dell’Assemblea annuale Coldiretti a palazzo Rospigliosi risponde a chi gli chiede se sul caso dell’imbarcazione sostenga la posizione del vice premier Matteo Salvini per lo stop agli sbarchi o del presidente della ...