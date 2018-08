Di Maio contro Boldrini | «Passerella | non è andata ai funerali di Genova» Lei

Diciotti - Di Maio tuona contro l'UE : Decisione domani o via contributi dell'Italia : Teleborsa, - "Se l'Unione europea si ostina con questo atteggiamento, se domani dalla riunione della Commissione europea non esce nulla e non decidono nulla sulla nave Diciotti e sulla redistribuzione ...

La linea dura di Di Maio contro l'Ue e i rischi della Brexit : DALL'ITALIA “Io e il M5s non siamo più disposti a finanziare l'Ue” se Bruxelles non si farà carico dei migranti sulla nave Diciotti, ha detto il vicepremier e ministro Luigi Di Maio. Il vertice della Commissione europea è previsto per domani. Salvini ha indicato che l’Italia sull’immigrazione deve

Ilva - il sindaco di Taranto contro Di Maio : "Irrazionalità e disprezzo per i cittadini" : Melucci contro il vicepremier: Se vuole chiudere lo stabilimento, si accomodi. Sarà sempre suo e del suo governo l'onere di gestire bonifiche miliardarie e decine di migliaia di disoccupati"

Diciotti - Salvini : “Con Di Maio lavoro bene. Fico va contro il M5S - è un problema loro” : Prosegue lo scontro istituzionale tra il ministro degli Interni Matteo Salvini e il presidente della Camera Roberto Fico, intorno alla vicenda di nave Diciotti: "Fico ha tanto tempo per parlare, ogni tanto dice e fa l'esatto contrario di altri esponenti M5s: è un problema che si risolveranno loro".Continua a leggere

Matteo Renzi un fiume in piena contro Luigi Di Maio : “Squallido bugiardo!” : L’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi attacca duramente l’attuale ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio Continuano le polemiche politiche dopo il crollo del ponte Morandi di Genova e ancora una volta i protagonisti sono Luigi Di Maio e Matteo Renzi. L’ex Presidente del Consiglio utilizza la sua eNews per attaccare duramente l’attuale ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, che a suo dire avrebbe mentito ...

Ischia un anno dopo - blitz di Di Maio sull'isola : incontro coi sindaci e il commissario per la ricostruzione : Ischia - Luigi Di Maio sarà a Ischia nella giornata di oggi. Il vicepresidente del Consiglio sbarcherà nelle prossime ore a Casamicciola Terme dove, in occasione del primo anniversario...

Giorgetti della Lega contro Di Maio sulla revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia Spa : Uno che si è fatto da solo, laureato in economia e commercio alla Bocconi, leghista della prima ora, nonché grande amico di Fabrizio Palenzona, a sua volta grande amico di Gavio e dei Benetton, la ...

Renzi : “Questo clima si ritorcerà contro il governo - Salvini e Di Maio saranno nell’angolo” : Renzi in un'intervista su Repubblica commenta le polemiche post disastro di Genova: "Spero che i Benetton facciano la loro parte: per le famiglie colpite, per rifare subito il ponte e per fare finalmente la Gronda, opera fondamentale per Genova. A forza di dire no a tutto il Paese crolla a pezzi".Continua a leggere

Di Maio contro Autostrade : 'Niente elemosina' : Quindici giorni. Questo è il tempo che il governo ha concesso ad Autostrade per l'Italia per 'una dettagliata relazione nella quale sia fornita chiara evidenza di tutti gli adempimenti posti in essere ...

Revoca della concessione ad Autostrade - Di Maio : «La giusta causa? Sono i morti» Ma chi era responsabile dei controlli? : Il governo avvia l’iter per la Revoca della convenzione con Autostrade. Il vicepremier attacca anche Enrico Letta. La replica: «Fango»

Renzi tuona contro il governo dopo il crollo del ponte a Genova : "Di Maio chieda al cdm chi prese soldi da Autostrade. Toninelli in Senato dica sì o no alla Gronda" : "Il ministro Toninelli è sparito, commissariato da Di Maio che tutte le sere è in tv, ovviamente senza contraddittorio, perché se fa un confronto con uno che conosce le carte è finito". Con queste parole Matteo Renzi attacca il governo a pochi giorni dal crollo del ponte Morandi a Genova. L'ex presidente del Consiglio lancia, via Facebook, un appello: "Toninelli abbia il coraggio di venire in Aula la settimana ...

Renzi-Di Maio - scontro al vetriolo : "Di Maio bugiardo o sciacallo", "la parola di Renzi vale zero". Duro botta e risposta, ieri, fra il ministro del Lavoro e l'ex segretario dem . Motivo dello scontro, le affermazioni del pentastellato ...

AUTOSTRADE GENOVA : REVOCA CONCESSIONE COSTA 20 MILIARDI/ Crollo ponte - scontro Di Maio-Renzi su Benetton : REVOCA delle concessioni ad AUTOSTRADE per l'Italia dopo Crollo del ponte Morandi a GENOVA: come funziona e quanto costerebbe allo Stato la penale. L'attacco del Governo i nodi che restano(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 20:10:00 GMT)

Scontro Renzi-Di Maio sui soldi di Benetton ai partiti : Utilizzare una tragedia per attaccare gli avversari, mentendo, dà il senso della caratura morale e politica del Vicepresidente del Consiglio".La replica del vicepremier e capo politico M5s non si è ...