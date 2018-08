Destiny 2 I Rinnegati | ecco quando sarà disponibile il nuovo raid

Annunciato orario download per Destiny 2 I Rinnegati - data per il Raid Last Wish : Tra poco più di una settimana sarà disponibile l'ultima grande espansione per Destiny 2, chiamata I Rinnegati. Precisamente il 4 settembre, ma finora gli appassionati non sapevano a che ora Bungie avesse previsto la manutenzione necessaria e il download del pacchetto. Come di consueto lo sviluppatore ha aggiornato tutti gli appassionati con un post settimanale sul sito ufficiale. Una parte di questi aggiornamenti è stata dedicata proprio agli ...

Destiny 2 : I Rinnegati fa la sua comparsa a Gamescom 2018 con un nuovissimo trailer : Destiny 2: I Rinnegati sale sul palco del Gamescom 2018 con un nuovissimo trailer, il quale possiamo vedere di seguito.Destiny 2: I Rinnegati è atteso per il lancio il 4 settembre, e in vista di esso è stato possibile provare la nuova modalità "Azzardo". Ma vediamo di seguito il comunicato stampa ufficiale di Bungie, riportato subito dopo il trailer:Read more…

Destiny 2 mostra il gameplay della modalità Gambit - alle 17 : 00 trailer per I Rinnegati : Destiny 2 I Rinnegati è vicino, il 4 settembre tutti potranno giocare alla nuova espansione. IGN ha pubblicato un lungo video della modalità Gambit. Si tratta di un’innovativa attività endgame competitiva e collaborativa. Al riguardo Scott Taylor, Project Lead di Bungie, aveva dichiarato “Sin dal lancio del franchise Destiny, abbiamo sempre cercato di creare esperienze innovative in grado di sfidare e premiare diversi tipi di giocatori e ...

Destiny 2 I Rinnegati : un leak svela tantissimi dettagli su storia - incursioni e assalti : Manca sempre meno all'arrivo dell'attesa espansione I Rinnegati per Destiny 2, che amplierà significativamente l'esperienza offerta dal titolo con un enorme ammontare di nuovi contenuti.Man mano che il lancio del DLC si avvicina, gli sviluppatori condividono ulteriori informazioni su I Rinnegati e quelle pubblicate all'interno del recente post "Settimanale di casa Bungie" hanno avuto lo spiacevole effetto di confermare gran parte di un leak ...

Trapelano tanti nuovi dettagli per Destiny 2 I Rinnegati su nomi - storia - Strike : Poco più di due settimane dividono gli appassionati da Destiny 2 I Rinnegati, l'importantissima espansione che arriverà per console e PC il 4 settembre. Oggi sono emersi un grande numero di dettagli sulla storia, Strike e molto altro. Questo leak in particolare è interessante per due ragioni. Innanzitutto, l'utente responsabile delle informazioni trapelate su Reddit, Ginsor, ha già riportato informazioni in passato su Destiny che si sono ...

Destiny 2 I Rinnegati : la modalità Azzardo introduce un nuovo sistema di ranking : In occasione del consueto post settimanale comparso sul blog dello studio, Bungie ha parlato oggi di alcune delle novità che ci aspettano con l'arrivo del DLC I Rinnegati di Destiny 2, che applicherà una piccola rivoluzione a tantissime meccaniche del gioco.Nel post, gli sviluppatori hanno voluto presentare il nuovo sistema di ranking che affiancherà la modalità Azzardo, la peculiare combinazione di PvP e PvE che si è dimostrata una delle ...

Variazioni Destiny 2 I Rinnegati - in arrivo ricompense più eque per le attività : La storia di Destiny 2 non è stata quella più felice mai narrata in mabito videoludico. Il titolo sviluppato dai ragazzi di Bungie era infatti chiamato a mantenere alta la qualità produttiva del suo predecessore, non riuscendo però a soddisfare le aspettative della propria community. La conseguenza è stata ovviamente quella di un lento ma progressivo abbandono delle lande del gioco da parte degli utenti, che hanno preferito spostarsi di fatto ...

La Città Sognante protagonista del nuovo trailer di Destiny 2 : I Rinnegati : Tra poche settimane finalmente i giocatori potranno mettere le mani sull'attesa espansione di Destiny 2, I Rinnegati, della quale vi abbiamo già proposto il nostro articolo contenente tutte le novità.Nell'attesa, intanto, possiamo visionare un nuovo trailer, riportato da Gematsu, che si focalizza sulla Città Sognante, ovvero una delle due nuove location insieme a Riva Contorta."Scopri la Città Sognante, la più grande esperienza endgame di ...

Il nuovo trailer di Destiny 2 : I Rinnegati è dedicato ai contenuti bonus pre-order : L'imminente espansione I Rinnegati di Destiny 2 è ormai alle porte e recentemente Bungie e Activision hanno rilasciato un nuovo trailer che mette in risalto alcuni dei bonus in serbo per coloro che procederanno al pre-order. Come segnala Dualshockers, l'equipaggiamento bonus che sarà disponibile in caso di pre-ordine riguarda il personaggio Cayde-6, che incontra la sua prematura scomparsa ne I Rinnegati. Effettuando il pre-ordine avrete in ...

Destiny 2 svela i bonus preorder de I Rinnegati - i dettagli : La storia di Destiny 2 stata indubbiamente parecchio travagliata: il primo anno di gioco volge al termine, e molte sono state le ombre proiettate dalle problematiche riscontrate dai giocatori sul titolo di Bungie. Ovviamente gli sviluppatori si sono rimboccati a più riprese le maniche, sfornando delle patch correttive che miravano a riequilibrare l'ambiente di gioco. Manovre che evidentemente non hanno sortito l'effetto desiderato, vista la ...

Disponibile ora il pre-ordine della Legendary Collection di Destiny 2 : I Rinnegati : Destiny 2: I Rinnegati si appresta all'uscita aprendo i preordini per la Legenday Collection del gioco, un'edizione leggendaria imperdibile per i collezionisti.La Legendary Collection è attesa in tutto il mondo a partire dal 4 settembre, ma vediamo insieme i dettagli nel comunicato ufficiale, riportato di seguito insieme al trailer:Bungie, High Moon Studios, e Activision, una sussidiaria proprietà di Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), hanno ...

Destiny 2 I Rinnegati - come cambierà il sistema di infusione delle armi con la patch 2.0.0 : Bungie ha annunciato l'arrivo di una modifica che interesserà il sistema delle infusioni delle armi. Tutto questo sarà possibile con l'aggiornamento 2.0.0, che verrà rilasciato il prossimo 28 agosto, a pochi giorni di distanza dall'uscita dell'espansione I Rinnegati in programma per il 4 settembre per PC, PS4 e Xbox One. L'infusione consente ai giocatori di aumentare il livello di armi ed equipaggiamenti sacrificando però quelli di livello ...

Svelate nuove armi e armature di Destiny 2 I Rinnegati - novità e data streaming di agosto : Sono state Svelate interessanti novità legate a Destiny 2. Nel Settimanale di Casa Bungie è stato annunciato un livestream in programma per il 7 agosto che sarà interamente dedicato alle armi, alle armature e ai combattimenti de I Rinnegati, la nuova espansione che segna l'avvio dell'Anno 2. Dal momento in cui è stato annunciato l'anno 2 di Destiny 2 sono stati resi noti anche una serie di dettagli su come si evolveranno i combattimenti tra i ...

Alla scoperta di nuove armi ed equipaggiamento di Destiny 2 : I Rinnegati : Bungie e Activision hanno condiviso un nuovo video e nuove informazioni dedicate alle armi e all'equipaggiamento che caratterizzeranno la nuova espansione di Destiny 2 prevista per il 4 settembre.Ecco i dettagli condivisi dagli sviluppatori:Unisciti Alla caccia per ottenere tutte le nuove armi e armature in arrivo in Destiny 2: I Rinnegati. I guardiani dovranno equipaggiarsi per bene se vogliono sconfiggere Uldren e i suoi baroni. Ecco un ...