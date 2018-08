wired

: Deserti primordiali #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : Deserti primordiali #DipartimentoInnovazioneTecnologia -

(Di venerdì 24 agosto 2018) LS X è una serie di scatti del fotografo milanese Luca Tombolini nella quale i protagonisti sono paesaggi, incorrotti dall’intervento umano, che spingono l’autore e gli osservatori a una riflessione sui valori della nostra civiltà, privi di qualsiasi rilievo se rapportati con il principio generale dell’esistenza in cui siamo calati come semplici comparse. Il deserto, con i suoi spazi, il suo silenzio e i suoi colori, invita a porsi domande e cercare risposte sul significato della vita, sul come e perché viviamo questa esperienza, ma soprattutto intorno alla consistenza di ciò che realmente sperimentiamo nel nostro percorso. Per apprezzare gli scatti di questa serie potete dare un’occhiata alla nostra gallery qui in alto, per vedere tutti i lavori di Luca Tombolini potete invece seguirlo sul suo sito o sul profilo Instagram....