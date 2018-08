DeleAllichallenge | l’esultanza di Alli spopola sul web ma in pochi sanno il suo

sportfair

400 Bad Request Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand.



(Di venerdì 24 agosto 2018) Tottenham, Deleautore dell’esultanza che sta facendo ammattire i tifosi di tutto il mondo, intenti a replicarla sui social Deleè diventato uno dei calciatori più chiacchierati di questa estate, non per le voci di calciomercato, bensì per la sua singolare esultanza. Una ‘mossa’ con la mano destra che va sull’occhio, difficile da eseguire, tanto che in molti hanno provato a replicarla sui social con risultati altalenanti. Dietro tale esultanza però, c’è dell’altro, un significato profondo. Il calciatore nigeriano Felix Orode, attraverso i propri account social, ha spiegato l’importante significato del gesto messo in scena da: “Tra le peggiori torture in Nigeria c’è l’estirpazione degli occhi. Quel gesto significa essere riusciti a sopravvivere e Dele mostra così il suo appoggio”. Dunque, bravo Dele ...