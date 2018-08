Debutto al vertice per Sweetener di Ariana Grande primo nella classifica Fimi del 24

optimaitalia

: Debutto al vertice per #Sweetener di @ArianaGrande primo nella classifica #Fimi del 24 agosto… - OptiMagazine : Debutto al vertice per #Sweetener di @ArianaGrande primo nella classifica #Fimi del 24 agosto… - Poeta11Punk : RT @SportForLife365: Oggi riparte la Serie A. Calciomercato finalmente chiuso, per la prima volta prima dell'inizio della prima giornata, s… - SportForLife365 : Oggi riparte la Serie A. Calciomercato finalmente chiuso, per la prima volta prima dell'inizio della prima giornata… -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Ottimo esordio perdidel 24 agosto: il quarto album della popstar appena venticinquenne, ufficialmente rilasciato lo scorso venerdì 17 agosto, debutta direttamente altra i più venduti in Italia.Secondo le rilevazioni di GfK Retail and Technology,diè stato il disco di maggior successo commerciale nel nostro Paesesettimana dal 17 al 23 agosto. Un risultato prevedibile vista l'attesa per il successore di Dangerous Woman e la mancanza di grandi nuove uscite a fargli concorrenza.In attesa di scoprire se sarà in grado di sottrarre a Travis Scott la vetta delladegli album Billboard Hot 200 negli Stati Uniti,stessa settimana deldila cantante ha raggiunto anche un importante traguardo col video del singolo apripista No Tears Left To Cry, ilestratto ...