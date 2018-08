De Magistris attacca | il Napoli risponde | “offende la città e nasconde i suoi disastri”

'Posillipo ostaggio del degrado' - la Municipalità attacca de Magistris : Via Petrarca, via Orazio, via Manzoni, tra le strade-mito dei turisti di tutto il mondo, portano oggi le ferite di anni di abbandono, degrado e angoscioso vuoto. La cartolina di Napoli è oggi ridotta a mantelli di spazzatura, fetide chiazze di pipì e deiezioni canine sparse ovunque.