Dazn ha fatto capire agli italiani che la banda larga è una cosa seria

(Di venerdì 24 agosto 2018) Dazn​ atto secondo. La prima giornata del calcio in streaming non è stata da serie A. Ma ha già avuto un merito: ha portato al bar internet e la. Un merito perché, da questo punto di vista, sembra averpiù il gol invisibile di Immobile che anni di convegni. Il pallone è una. Ne sono convinti anche gli operatori. “L'arrivo di Dazn in Italia rappresenta sicuramente un'opportunità per stimolare significativamente la domanda di connettività ae ultrain Italia”, afferma all'Agi Roberto Chieppa, marketing e customer experience officer di Fastweb. Anche Tim fa sapere che servizi come Dazn “potranno accelerare la diffusione della” perché "tutti i nuovi servizi digitali sono quindi di stimolo”. La pressione è forte. ...