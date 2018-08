Dazn e i problemi del calcio in live streaming

Dazn : probabili problemi anche per Napoli-Milan : I tifosi di Napoli e MIlan, la partita di cartello del cmapionato di serie A in programma per domani, sabato 25 agosto, non possono stare tranquilli. I problemi manifestati da Dazn nella prima ...

Verso la risoluzione dei problemi Dazn? TIM in soccorso per lo streaming : Avete presente i problemi DAZN che hanno tormentato migliaia di utenti nel corso della prima giornata di Serie A? Pensate che durante Sassuolo-Inter erano collegate al servizio di streaming ben 440 mila abbonati, un numero che forse la stessa azienda non si aspettava potesse essere così alto. Non sono mancate critiche e polemiche per quello che si è dimostrato un servizio non all'altezza della situazione, ma ben presto la questione potrebbe ...

TIM in soccorso di Dazn dopo i problemi di streaming della prima giornata di Serie A : DAZN e i problemi di streaming durante la prima di campionato: TIM potrebbe correre in aiuto del servizio, e il Codacons è pronto a scendere in campo per pratiche scorrette. L'articolo TIM in soccorso di DAZN dopo i problemi di streaming della prima giornata di Serie A proviene da TuttoAndroid.

SkyGo e Dazn : Quanti problemi alla ""prima”. Lentezza e mancata connessione : La prima giornata di Serie A non è stata felicissima per il debutto in streaming del calcio nostrano. Sky (SkyGo) e DAZN hanno ancora diversi problemi SkyGo e DAZN: Quanti problemi alla “prima”. Lentezza e mancata connessione DAZN e SKY trasmetteranno la Serie A per intero, su DAZN 3 partite a giornata mentre le restanti […]

Dazn esulta e minimizza i disagi : "Buon inizio - problemi risolti - già ieri sera ok" : "È stato un buon inizio di stagione per la trasmissione della Serie A su DAZN, l'appuntamento più seguito finora sulla piattaforma a livello mondiale. Un numero record di appassionati si è collegato per vedere la propria squadra del cuore cominciare la corsa verso la cima della classifica". Così si apre la nota diffusa da DAZN, la nuova piattaforma streaming che ogni giornata trasmetterà tre partite del campionato di calcio.DAZN minimizza ...

L’esordio di Dazn - problemi tecnici e utenti furiosi : (Immagine: http://Daznsucks.com) Dazn non ha superato in modo brillante il primo appuntamento con la serie A. L’azienda londinese, che trasmette eventi sportivi live e on demand in 30 paesi, ha fatto inviperire molte persone durante la partita tra Lazio e Napoli di sabato 18 agosto. La piattaforma non ha retto l’elevato numero di utenti collegati, riscontrando problemi di connessione, buffering (fenomeno per cui le immagini si bloccano), ...

Dazn : problemi al debutto - flop alla prima gara di Serie A : Una rivoluzione nel mondo delle telecomunicazioni, la "Netflix" dello sport Dazn stecca la prima gara trasmessa in Italia, nello specifico l'anticipo serale della prima giornata di Serie A 2018-2019 tra Lazio e Napoli allo Stadio "Olimpico" di Roma. Diverse le segnalazioni negative dagli utenti durante tutto il corso della gara che, in alcuni casi, è stata impossibile da vedere per problemi tecnici di trasmissione. Il calcio italiano sembra cosi ...

Dazn - l'esordio è un mezzo flop : troppi problemi tecnici : Streaming poco fluido e soggetto a frequenti blocchi per Lazio-Napoli. Scarsa qualita' della trasmissione. Audio a volte non sincronizzato con il video. Partita sempre in forte ritardo rispetto alla diretta, tanto che le app installate sugli smartphone dei clienti notificavano il gol di Immobile al 25' del primo tempo prima che il giocatore lo mettesse a segno sulla nuovissima piattaforma del gruppo inglese Perform. A dir poco deludente ...

Dazn - problemi all’esordio con Lazio- Napoli : streaming lento e interruzioni improvvise. L’ironia dei tifosi sui social : L’attesisissimo esordio di Dazn – che, come la conduttrice Diletta Leotta ci ha insegnato, si pronuncia Dazòn – si è rivelato un flop. Sabato sera infatti, l’avvio del campionato di Serie A è coinciso anche con l’esordio in Italia della nuova piattaforma streaming che si era aggiudicata il primo big match del campionato, Lazio-Napoli. Solo che vedere la partita è stata un’impresa da incubo per molti ...

Dazn e Sky con problemi streaming/ Esordio fallimentare della nuova stagione di Serie A : ecco cosa è successo : La nuova stagione di Serie A non è iniziata nel migliore dei modi, non per Sky e DAZN almeno. Alcuni problemi allo streaming video dell'anticipo della Serie A, hanno creato malumori.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 11:38:00 GMT)