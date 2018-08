Dazi | Cina | colloqui con gli Stati Uniti ' costruttivi e schietti'

Dazi - Cina : colloqui con Usa costruttivi : ANSA, - PECHINO, 24 AGO - Cina e Usa hanno avuto scambi "costruttivi e schietti" su questioni economiche e commerciali di comune interesse: "entrambe le parti terranno i contatti aperti per le future ...

Cina - con i Dazi la soya per i maiali è salita alla stelle : Pechino, , askanews, - Jia Tiechui, allevatore di maiali nel centro della Cina, dà da mangiare soya alle sue 18.000 bestie. Ma soddisfare il vorace appetito di questi grandi animali diventa ogni ...

Dazi Usa - da oggi in vigore su beni Cina : 6.30 I nuovi Dazi Usa al 25% sull'import 'made in China' sono entrati in vigore alla mezzanotte di giovedì 23 agosto, nel fuso orario di Washington (le 6:00 in Italia): è la seconda tranche dei 50 miliardi totali voluti dal presidente americano Trump. A stretto giro è divenuta operativa la mossa speculare della Cina,che ha messo nel mirino oltre 300 beni, sempre con Dazi al 25%.Le delegazioni Usa-Cina oggi a Washington terranno la seconda ...

Cina : prospettive economiche restano positive nonostante Dazi - analisti - : "Sebbene i dati relativi all'attività della Cina abbiano subito un rallentamento nel corso del secondo trimestre, la nostra view sulle prospettive economiche del Paese per la seconda metà dell'anno ...

Positivi su economia Cina nonostante Dazi : Gero Jung, Chief Economist di Mirabaud AM, spiega che sebbene i dati relativi all'attività della Cina abbiano subito un rallentamento nel corso del secondo trimestre, la nostra view sulle prospettive ...