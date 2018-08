Davide Rossi a Temptation Island Vip e il suo passato tormentato

Temptation Island Vip - anticipazioni : dopo le coppie arrivano due tentatori - Davide Rossi e Melissa Castagnoli : Il figlio del noto cantante e l'ex fidanzata di Mario Balotelli sono i primi due nomi ufficiali tra i single che faranno parte del cast del reality in versione Vip.

Temptation Island Vip - tentatori : Davide Rossi - Melissa Castagnoli e altri ex tronisti : Sono stati svelati, per Temptation Island Vip, i nomi di alcuni tentatori vip che cercheranno di far cadere in trappola gli illustri fidanzati del reality di canale 5 che dal 12 settembre vedrà al timone, per la prima volta, la brillante Simona Ventura. Chi di loro riuscirà a far vacillare le coppie che hanno deciso di partecipare? Chi sono i tentatori di Temptation Island Vip? I primi due sono volti noti Manca ormai poco. I riflettori di ...

