Da lunedì azzurri di nuovo al lavoro

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : programma - orari e tv di lunedì 6 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Penultimo giorno di gare per il Nuoto sincronizzato agli Europei di Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia dopo aver vinto ieri l’argento nel libero combinato torna in vasca per altre due finali: il solo tecnico e la routine tecnica della prova a squadre. In entrambi i casi le ragazze di Patrizia Giallombardo punteranno alla conquista del podio per rimpinguare il numero di medaglie già ottenuto nelle giornata precedenti. programma, orari ...

Atletica - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara lunedì 6 agosto. Orari e programma delle gare : Oggi lunedì 6 agosto incominciano gli Europei 2018 di Atletica leggera. Prima giornata di gare a Berlino (Germania) che non prevede l’assegnazione di medaglie, otto italiani impegnati in gara con l’obiettivo di agguantare la finale o passare il turno. Ci provano Irene Siragusa, Anna Bongiorni e Federico Cattaneo sui 100 metri dove Filippo Tortu e Marcell Jacobs sono già in semifinale, attenzione a Josè Bencosme sui 400 ostacoli e a ...

Tuffi - Europei 2018 : lunedì 6 agosto. Orario d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli azzurri in gara : Scattano oggi gli Europei di Tuffi da Glasgow. Si comincia (ore 13.00) con la gara a squadre. Una prova che prevede due tuffatori per ogni nazione con Tuffi sia dal trampolino che dalla piattaforma. Un tuffo a testa e dovranno essere coperte tutte le rotazioni (avanti, indietro, rovesciato, ritornato, avvitamento e verticale). Per l’Italia saranno presenti Giovanni Tocci e Noemi Batki. Dalle entry list ufficiali sono presenti solo cinque ...

Nuoto - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara lunedì 6 agosto. Orari e programma delle gare : Si torna in piscina per la quarta giornata di gare agli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia sarà come al solito ben rappresentata nelle gare in piscina. Nella vasca britannica ritroveremo la nostra Simona Quadarella protagonista nella finale degli 800 stile libero, cimentarsi nei 1500 sl e cercare il bis. Da osservare con attenzione anche quello che farà Margherita Panziera nei 100 dorso mentre al pomeriggio Simone ...

Tiro a volo - Europei 2018 : programma - orari e tv di lunedì 6 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Gli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf, in Austria, proseguono oggi con le gare di double trap. La specialità, esclusa dal programma olimpico a partire da Tokyo 2020, ha ormai sempre meno spazio nei grandi appuntamenti internazionali. Si terranno in mattinata le qualificazioni individuali e nel pomeriggio la finale del mixed team. Alle ore 8.30 via alle qualificazioni sui 150 piattelli: per l’Italia in pedana nella prova ...

Volley : da lunedì azzurri in ritiro : ANSA, - ROMA, 28 LUG - La nazionale maschile di pallavolo osservati un paio di giorni di riposo, tornerà a radunarsi lunedì 30 in serata presso lo Sheraton Milano Malpensa Airport. Nel pomeriggio del ...

Giochi del Mediterraneo 2018 : tutti gli azzurri in gara lunedì 25 giugno. Programma - orari e tv : Oggi lunedì 25 giugno andrà in scena la quarta giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Tanti italiani in gara per rimpinguare il nostro medagliere: spiccano Frank Chamizo, Gregorio Paltrinieri, Fabio Scozzoli e tante altre stelle in grado di fare la differenza. Di seguito il calendario completo, il Programma dettagliato e tutti gli orari in cui vedremo in ...

Snowboardcross - gli azzurri di Coppa del Mondo al lavoro sul Passo dello Stelvio da lunedì : Il gruppo dello Snowboardcross di Cdm al Passo dello Stelvio da lunedì 25 a giovedì 28 giugno con Moioli a guidare il team E’ ancora il ghiacciaio del Passo dello Stelvio ad ospitare il nuovo collegiale della squadra di Coppa del Mondo di Snowboardcross. Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato da lunedì 25 a giovedì 28 giugno i seguenti atleti: Omar Visintin, Michele Godino, Lorenzo Sommariva, Matteo Menconi, Raffaella Brutto, ...