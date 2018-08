Crollo ponte | Martina | “Meno post sui social | più concretezza Doverosa commissione

Crollo ponte : anche il moncone ovest in gravi condizioni. Toti : 'Lo abbatteremo entro 5 giorni' : Secondo il governatore della liguria e commissario per l'emergenza ci vorrà un anno per demolire i resti del viadotto, e 'non è detto che venga usato l'esplosivo' -

Crollo ponte Morandi - Autostrade versa i primi contributi alle famiglie : Tags: Autostrade per l'Italia Crollo Crollo ponte Morandi cronaca denaro genova indennizzo notizie liguria rimborsate le prime famiglie sampierdarena Precedente

Crollo ponte - il giallo dell'ultimo studio chiesto all'Università : Siglato il primo di agosto, due settimane prima del disastro, per valutare per l'ennesima volta il progetto di rinforzo degli stralli. Il Dicca: "Sorpresi anche noi"

Crollo ponte Morandi - Toti : “Entro cinque giorni il piano per la demolizione del ponte” : Il governatore ligure Giovanni Toti ha reso noto che entro venerdì prossimo Autostrade per l'Italia presenterà il piano per la demolizione di ciò che resta di Ponte Morandi e la messa in sicurezza dell'area circostante.Continua a leggere

Crollo ponte Morandi : l’evento ha generato un terremoto del 1° grado Richter : Un 14 agosto tragico per l’Italia, con il Crollo del Ponte Morandi a Genova che, oltre ad aver causato diverse vittime e feriti, ha persino generato un terremoto del 1° grado della scala Richter. Lo conferma il professor Mauro Mariotti, direttore del Dipartimento Distav dell’Università di Genova. “Il Crollo del Ponte Morandi ha generato un terremoto pari al primo grado della scala Richter”- spiega il Professore – ...

Crollo del ponte a Genova - Brancich e Ferrazza lasciano la commissione ispettiva del Ministero : Il professor Antonio Brencich ha rassegnato oggi ufficialmente le sue dimissioni da componente della commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul Crollo del ponte ...

Genova - Toti : "Demoliremo l'intero ponte Morandi"/ Ultime notizie - Crollo ha generato terremoto di primo grado : Genova, Ultime notizie ponte Morandi: 'è pericolante anche moncone ovest'. Oggi incontro Regione-Autostrade per messa in sicurezza o abbattimento.

Crollo Genova - Toti : demolizione e ricostruzione ponte in un anno : Genova, 23 ago., askanews, - 'Resto convinto che le operazioni, dall'abbattimento dei due monconi alla ricostruzione del ponte, dureranno un anno': lo ha detto il governatore della Liguria e ...

Crollo ponte Morandi - Procura : "Grave degrado precedente a tragedia" : ...

Ponte Morandi Genova : "Grave degrado parte ovest"/ Bufera su consigliere Atlantia : comprò azioni dopo Crollo : Ponte Morandi Genova, ultime notizie: oggi incontro Regione-Autostrade per messa in sicurezza o abbattimento. Non ci sono indagati, il tema ricostruzione: Fincantieri si propone(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 18:56:00 GMT)

Crollo ponte : Marco e la casa che non avrà mai : Tra gli sfollati di Via Porro c'è anche la storia di chi doveva entrare nella casa acquistata il 2 settembre. Quel palazzo probabilmente verrà abbattuto -