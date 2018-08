Crollo ponte Genova | dal comitato tecnico ok al progetto di Autostrade | “Ma il metodo era

FOTO La Ferrari ricorda le vittime del Crollo del Ponte di Genova - livrea speciale per il GP del Belgio : La Ferrari ha deciso di onorare la memoria delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova. Il Cavallino Rampante ha infatti adottato una livrea celebrativa in occasione del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1 che si disputa nel weekend. Un gesto di presenza e di vicinanza da parte della scuderia di Maranello che sulle vetture di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, appena sopra i numeri identificativi delle monoposto, ha raffigurato il ...

Crollo viadotto Genova : la Scuderia Ferrari rende omaggio alle vittime - corre con l’immagine del ponte : La Scuderia Ferrari rende omaggio alle vittime del Crollo del ponte Morandi a Genova in occasione del GP del Belgio: l’immagine del ponte Morandi è unita allo stemma di Maranello disegnato sulla livrea delle due monoposto, di Vettel e Raikkonen, in pista a Spa. L’omaggio è accompagnato da un messaggio: “Nei nostri cuori“. L'articolo Crollo viadotto Genova: la Scuderia Ferrari rende omaggio alle vittime, corre con ...

Genova - Ferrari onora le vittime del Crollo del ponte Morandi : La Ferrari ricorda le vittime del ponte Morandi crollato a Genova. Oggi sul muso delle SF71H che corrono le prove libere a Spa, nel GP del Belgio, il team di Maranello ha sfoggiato un adesivo che ...

Ferrari omaggia le vittime del Crollo del ponte di Genova con una livrea speciale : Un gesto apprezzato da parte del marchio italiano più famoso al mondo. Video - Da Mansell-Piquet a Verstappen-Vettel, tutti i duelli infuocati della storia della Formula 1 01:32 Sullo stesso ...

F1 – Sulla Ferrari spunta un tributo ai morti del Crollo del ponte Morandi - il commovente omaggio sulla livrea : La Ferrari ricorda le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova, sulla livrea rossa spunta un omaggio alla città ligure colpita dall’immane tragedia Un ponte con scritto ‘nei nostri cuori’: questo sarà l’omaggio, per commemorare i morti di Genova, presente sulla rossa livrea della Ferrari nel prossimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno. Dopo la tragedia immane, causata dal crollo del ponte ...

Crollo ponte - Martina : “Meno post sui social - più concretezza. Doverosa commissione d’inchiesta” : Il segretario del Pd Maurizio Martina in visita a Genova nei luoghi colpiti dal Crollo di ponte Morandi. “In Valpolcevera per incontrare i rappresentanti del comitato degli abitanti di via Porro, commercianti e artigiani della zona. Persone che nella difficoltà stanno reagendo con forza e responsabilità. Non li lasceremo soli, continueremo a stare al loro fianco”. L'articolo Crollo ponte, Martina: “Meno post sui social, più ...

Crollo ponte : anche il moncone ovest in gravi condizioni. Toti : 'Lo abbatteremo entro 5 giorni' : Secondo il governatore della liguria e commissario per l'emergenza ci vorrà un anno per demolire i resti del viadotto, e 'non è detto che venga usato l'esplosivo' -

Crollo ponte Morandi - Autostrade versa i primi contributi alle famiglie : Tags: Autostrade per l'Italia Crollo Crollo ponte Morandi cronaca denaro genova indennizzo notizie liguria rimborsate le prime famiglie sampierdarena Precedente

Crollo ponte - il giallo dell'ultimo studio chiesto all'Università : Siglato il primo di agosto, due settimane prima del disastro, per valutare per l'ennesima volta il progetto di rinforzo degli stralli. Il Dicca: "Sorpresi anche noi"

Crollo ponte Morandi - Toti : “Entro cinque giorni il piano per la demolizione del ponte” : Il governatore ligure Giovanni Toti ha reso noto che entro venerdì prossimo Autostrade per l'Italia presenterà il piano per la demolizione di ciò che resta di Ponte Morandi e la messa in sicurezza dell'area circostante.Continua a leggere

Crollo ponte Morandi : l’evento ha generato un terremoto del 1° grado Richter : Un 14 agosto tragico per l’Italia, con il Crollo del Ponte Morandi a Genova che, oltre ad aver causato diverse vittime e feriti, ha persino generato un terremoto del 1° grado della scala Richter. Lo conferma il professor Mauro Mariotti, direttore del Dipartimento Distav dell’Università di Genova. “Il Crollo del Ponte Morandi ha generato un terremoto pari al primo grado della scala Richter”- spiega il Professore – ...

Crollo del ponte a Genova - Brancich e Ferrazza lasciano la commissione ispettiva del Ministero : Il professor Antonio Brencich ha rassegnato oggi ufficialmente le sue dimissioni da componente della commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul Crollo del ponte ...

Genova - Toti : "Demoliremo l'intero ponte Morandi"/ Ultime notizie - Crollo ha generato terremoto di primo grado : Genova, Ultime notizie ponte Morandi: 'è pericolante anche moncone ovest'. Oggi incontro Regione-Autostrade per messa in sicurezza o abbattimento.