Crollo Genova | Toti | in 5 giorni piano per demolizione monconi

Crollo Genova - l’allarme del Consorzio autostrade siciliane : “Intervenire subito su 15 ponti” : Il Consorzio autostrade siciliane ha stilato un rapporto nel quale evidenzia come nell'isola siano 15 i ponti su cui intervenire subito, oltre a 80 sovrappassi, per evitare il ripetersi di tragedie come quella del ponte Morandi di Genova. A preoccupare maggiormente i viadotti di Messina e del barcellonese.Continua a leggere

Crollo Genova - per Madonna Guardia corse bus extra a santuario : Roma, 24 ago., askanews, - Atp, Azienda Trasporti Provinciali, informa che, dopo il Crollo del Ponte Morandi, a Genova mercoledì 29 agosto, solennità dell'apparizione della Madonna della Guardia, ...

Genova - l’assemblea degli sfollati incontra le istituzioni a nove giorni dal Crollo : “Vogliamo recuperare i nostri ricordi” : “Vogliamo recuperare i nostri ricordi, mettete in sicurezza il ponte e fateci sgomberare le nostre cose prima di buttarlo giù” è questa la richiesta più ricorrente tra gli oltre 500 partecipanti, nel pomeriggio di ieri, all’assemblea degli sfollati che si è tenuta al campo da calcio della parrocchia di Certosa, a pochi passi dal blocco di via Fillak che impedisce agli abitanti scampati al dramma del 14 agosto di rientrare nelle proprie ...

Ferrazza e Brencich lasciano la commissione ispettiva del Mit sul Crollo di Genova : Terremoto nella commissione ispettiva del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che ha il compito di far luce sulle cause del crollo del ponte Morandi di Genova. Una nota del...

Crollo Genova - Brencich e Ferrazza lasciano commissione Mit : Antonio Brencich ha rassegnato oggi ufficialmente le sue dimissioni da componente della commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , Mit, sul Crollo del ponte Morandi di ...

Crollo Genova - commissione : Brencich si dimette - revoca a Ferrazza : Roma, 23 ago., askanews, - Il professor Antonio Brencich ha rassegnato oggi ufficialmente le sue dimissioni da componente della commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,...

Genova - Toti : "Demoliremo l'intero ponte Morandi"/ Ultime notizie - Crollo ha generato terremoto di primo grado : Genova, Ultime notizie ponte Morandi: 'è pericolante anche moncone ovest'. Oggi incontro Regione-Autostrade per messa in sicurezza o abbattimento.

Crollo Genova - Toti : demolizione e ricostruzione ponte in un anno : Genova, 23 ago., askanews, - 'Resto convinto che le operazioni, dall'abbattimento dei due monconi alla ricostruzione del ponte, dureranno un anno': lo ha detto il governatore della Liguria e ...

Crollo Genova - Toti : in 5 giorni piano per demolizione monconi : Genova, 23 ago., askanews, - 'Entro 5 giorni Autostrade per l'Italia presenterà uno o più piani per mettere in sicurezza l'area e procedere con il progressivo abbattimento dei monconi di Ponte Morandi'...

Ponte Morandi Genova : "Grave degrado parte ovest"/ Bufera su consigliere Atlantia : comprò azioni dopo Crollo : Ponte Morandi Genova, ultime notizie: oggi incontro Regione-Autostrade per messa in sicurezza o abbattimento. Non ci sono indagati, il tema ricostruzione: Fincantieri si propone(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 18:56:00 GMT)