Crollo Genova | Brencich | dimissioni mia iniziativa | no pressioni

Allerta temporali a Genova - Toti : sospesi lavori in zona Crollo : Roma, 24 ago., askanews, - Allerta gialla per temporali su Genova e si fermano i lavori sul Ponte Morandi: 'L'Allerta gialla normalmente non è preoccupante ma la situazione è eccezionale con ancora ...

Crollo Genova - Brencich : rottura strallo non è sufficiente : Milano, 24 ago., askanews, - 'La rottura di uno strallo non è sufficiente per spiegare il Crollo del Ponte Morandi. Bisogna capire perché lo strallo si è rotto'. Lo ha dichiarato ad askanews Antonio ...

Crollo Ponte Genova - arriva il maltempo : zona Polcevera osservata speciale : Massima attenzione all’evoluzione del meteo nelle prossime ore in Liguria: allerta gialla per temporali, su gran parte della regione: Savonese, Genovese, e Spezzino dalle 20 di questa sera fino alle 23:59 di domani. A preoccupare, gli effetti del maltempo sull’area del Crollo di Ponte Morandi. Per questo sono state adottate specifiche misure: “Da questa sera alle 20 a domani alle 24 sul Polcevera non solo non si lavorerà, ma ci ...

Crollo Genova - Brencich : dimissioni mia inziativa - no pressioni : Milano, 24 ago., askanews, - "Ho deciso di fare un passo indietro con serenità e di mia iniziativa per permettere alla Commissione ispettiva di lavorare con serenità dopo il clamore mediatico e ...

Crollo ponte Genova : i tifosi del Genoa in silenzio per 43 minuti - uno per ogni vittima : “Domenica sera scegliamo la strada del silenzio, nel rispetto di chi ha perso la vita su quel ponte. Un silenzio assordante di 43 minuti, uno per ogni bambino, lavoratore, studente, papa’ o mamma che oggi non sono piu’ con noi“: lo hanno reso noto i tifosi del Genoa, Ultra’ e Associazione dei club, per onorare le vittime del Crollo di ponte Morandi durante la gara di campionato con l’Empoli al Ferraris. ...

Crollo ponte Genova - bufera nella commissione : bufera nella commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che ha il compito di far luce sulle cause del Crollo del ponte Morandi di Genova. Il professore Antonio Brencich ha ...

Crollo ponte Genova - dal comitato tecnico ok al progetto di Autostrade : “Ma il metodo era fallace” : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha revocato l'incarico dell'architetto Roberto Ferrazza come numero uno della commissione d'inchiesta sul Crollo del ponte Morandi di Genova, da cui anche l'ingegnere Brencich ha rassegnato le dimissioni. I due qualche tempo fa avevano dato l'ok al progetto di Autostrade di messa in sicurezza del viadotto anche se "presentava elementi discutibili relativi alla resistenza del calcestruzzo".Continua a ...

FOTO La Ferrari ricorda le vittime del Crollo del Ponte di Genova - livrea speciale per il GP del Belgio : La Ferrari ha deciso di onorare la memoria delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova. Il Cavallino Rampante ha infatti adottato una livrea celebrativa in occasione del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1 che si disputa nel weekend. Un gesto di presenza e di vicinanza da parte della scuderia di Maranello che sulle vetture di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, appena sopra i numeri identificativi delle monoposto, ha raffigurato il ...

Crollo viadotto Genova : la Scuderia Ferrari rende omaggio alle vittime - corre con l’immagine del ponte : La Scuderia Ferrari rende omaggio alle vittime del Crollo del ponte Morandi a Genova in occasione del GP del Belgio: l’immagine del ponte Morandi è unita allo stemma di Maranello disegnato sulla livrea delle due monoposto, di Vettel e Raikkonen, in pista a Spa. L’omaggio è accompagnato da un messaggio: “Nei nostri cuori“. L'articolo Crollo viadotto Genova: la Scuderia Ferrari rende omaggio alle vittime, corre con ...

Genova - Ferrari onora le vittime del Crollo del ponte Morandi : La Ferrari ricorda le vittime del ponte Morandi crollato a Genova. Oggi sul muso delle SF71H che corrono le prove libere a Spa, nel GP del Belgio, il team di Maranello ha sfoggiato un adesivo che ...

Ferrari omaggia le vittime del Crollo del ponte di Genova con una livrea speciale : Un gesto apprezzato da parte del marchio italiano più famoso al mondo. Video - Da Mansell-Piquet a Verstappen-Vettel, tutti i duelli infuocati della storia della Formula 1 01:32 Sullo stesso ...

Crollo Genova - Toti : in 5 giorni piano per demolizione monconi : Genova, askanews, - "Entro 5 giorni Autostrade per l'Italia presenterà uno o più piani per mettere in sicurezza l'area e procedere con il progressivo abbattimento dei monconi di Ponte Morandi". Lo ha ...

Crollo Genova - l’allarme del Consorzio autostrade siciliane : “Intervenire subito su 15 ponti” : Il Consorzio autostrade siciliane ha stilato un rapporto nel quale evidenzia come nell'isola siano 15 i ponti su cui intervenire subito, oltre a 80 sovrappassi, per evitare il ripetersi di tragedie come quella del ponte Morandi di Genova. A preoccupare maggiormente i viadotti di Messina e del barcellonese.Continua a leggere