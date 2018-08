Crollo Casa dello Studente | condannate Regione e Adsu | disposto risarcimento da 1 | 2 mln

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 24 agosto 2018) L'Aquila - Il Tribunale civile dell'Aquila ha condannato lae l'Azienda per il diritto allo studio (), di proprietà dell'ente regionale, al pagamento di un milione e 200 mila euro ai familiari di Hamade Hussein (conosciuto come Michelone), uno degli otto giovani che hanno perso la vita neldellaavvenuta il 6 aprile 2009 nel tragico terremoto che ha distrutto il capoluogo e il suo circondario. Il processo penale di una delle storie simbolo della tragedia dell'Aquila ha portato alla condanna, in via definitiva, di quattro persone, tra cui tecnici e un funzionario dell'. A quasi dieci anni dal sisma il giudice ha stabilito che ci sono state responsabilità civili anche da parte dellaAbruzzo e dell'; la prima come proprietariastabile, la seconda che aveva in comodato d'uso lo ...