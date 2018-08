Così i troll russi hanno manipolato anche il dibattito sui vaccini in America

'Operazione viadotti - via ai controlli a Napoli ma senza psicosi' : Sono una trentina i ponti e viadotti di Napoli , esclusi quelli della Tangenziale. Dal giorno della tragedia di Genova chi vive nei pressi di queste strutture si interroga: sono sicuri? La domanda se ...

È psicosi da ponte - M5S scrive all'Anas : 'Controllare viadotto Castellammare' : 'Senza creare inutili allarmismi, stiamo attivando tutti i canali istituzionali necessari per avere un resoconto dello stato di alcune infrastrutture che continuano ad essere oggetto di segnalazione ...

Canada - tasso di criminalità mai Così alto. Esperto : situazione fuori controllo - : In Canada cresce vertiginosamente il tasso della criminalità . Il criminologo canadese Paul Laurier, in un'intervista a Sputnik, ha affermato che la situazione attuale è catastrofica e fuori controllo . ...

Pattuglie dinamiche e statiche - Così l'Esercito controlla il territorio : Dopo essersi sottoposti a duri allenamenti, aver fatto briefing e approntamento logistico, i militari di Strade Sicure scendono in campo. «L'operazione è articolata su Pattuglie ...

Sbarchi - migranti dalla Turchia in veliero : Così aggirano tutti i controlli : Torna un fenomeno che sembrava ormai estinto: le traversate con i velieri. Raggiungere l'Italia ora costa cinquemila euro, ma i viaggi sono anche più sicuri e confortevoli.Nella notte la polizia e la guardia di finanza di Siracusa hanno rintracciato 25 persone, di nazionalità irachena, che secondo quanto loro stessi hanno raccontato sarebbero sbarcati intorno a mezzanotte da una barca a vela. Il gruppo, formato anche da donne e bambini, è ...

«Così ho imparato a controllare gli attacchi di panico : ora non mi fanno più paura» - le nostre storie dedicate alla salute mentale : Questo articolo rientra nel nostro speciale dedicato alla salute mentale con le testimonianze di chi ha affrontato o affronta disagi e malattie psichiche. Se volete raccontarci la vostra esperienza, scriveteci a lettere@vanityfair.it «È successo in estate, più vent’anni fa, ai tempi dell’università. Ero su un autobus, diretta al mare: volevo passare la giornata in spiaggia assieme a un’amica. Ho cominciato a sentirmi male, mi sentivo soffocare, ...