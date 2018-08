Cos' è la pedofilia

Cos 'è la Teologia del popolo - l'arma scelta da Francesco per combattere la pedofilia : Dal Papa chiamato 'quasi dalla fine del mondo' arriva invece una proposta che vuole coinvolgere l'intero popolo di Dio, laici compresi, nella lotta alla pedofilia nella Chiesa. Ci vuole l'impegno di ...

Pedofilia - arcivescovo Philip Wilson condannato a un anno/ Ultime notizie : nas Cos e abusi sessuali di un prete : L' arcivescovo di Adelaide in Australia è stato condannato a un anno di arresti domiciliari per aver coperto le azioni di un sacerdote pedofilio, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 17:39:00 GMT)

Cosa sappiamo del gigantesco scandalo pedofilia che sta sgretolando la chiesa in Cile : Lo scandalo pedofilia dentro la chiesa cattolica Cilena non si placa. Gli inquirenti hanno già scoperto almeno 35 vittime di violenze sessuali commesse da sacerdoti e ci sono le prove che le autorità ecclesiastiche, pur sapendo, non hanno rimosso o denunciato i preti abusatori. Un vero e proprio terremoto che scuote tutta la curia Cilena.Continua a leggere