Corea Sud | 25 anni in appello per ex presidente Park

Corea Sud - inasprita pema Park : 04.55 L'ex presidente sudCoreana Park GeunHye, già condannata in primo grado a 24 anni di carcere nell'ambito di una complessa vicenda di corruzione costatale l'impeachment, ha visto la pena salire a anni al termine del giudizio di appello. Lo riporta l'agenzia Yonhap.

Maltempo - Corea del Sud e Giappone pronti a ricevere forti venti e alluvioni da 2 tifoni : ci sono già feriti e dispersi [MAPPE] : 1/12 tifoni Soulik e Cimaron ...

Coree : 89 sudCoreani varcano confine per riunione famiglie separate : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Corea del Sud - Paulo Bento è il nuovo ct : La nazionale di calcio della Corea del Sud ha un nuovo commissario tecnico. Si tratta del portoghese Paulo Bento, esonerato un mese fa dai cinesi del Chongqing Lifan e in precedenza ct della selezione del suo paese, con cui nel 2012 ha raggiunto le semifinali dell’Europeo. L’annuncio è stato dato dalla federcalcio del paese asiatico. Paulo Bento prende il posto del sudCoreano Shin Tae-yong, esonerato dopo che Son e compagni non ...

Infrastrutture : la Corea del Sud chiude il collegamento ferroviario ad alta velocità per l'aeroporto di Incheon : Korea Railroad , Korail, , l'operatore ferroviario pubblico che gestisce la linea, ha proposto la chiusura del costoso progetto voluto dalla politica lo scorso giugno; il ministero dei Trasporti ha ...

Kim Jong-un è ambiguo. La Corea del sud salva ancora la faccia a Trump : Roma. Il terzo incontro tra il presidente sudCoreano Moon Jae-in e il leader nordCoreano Kim Jong-un si terrà a settembre a Pyongyang. La notizia è stata diffusa con un comunicato congiunto ieri, dopo un incontro a livello ministeriale nella parte nord del villaggio di Panmunjeom, nella Zona demilit

SudCorea - donna fotografa di nascosto modello nudo : arrestata : La condanna ha alzato un polverone perché troppo severa rispetto a situazioni analoghe in cui sono coinvolti uomini

Corea del Sud - la crisi demografica causerà gravi disagi economici : crisi demografica in vista per la Corea del Sud di Moon Jae-in . Il Paese asiatico scende verso un pericolosissimo tasso di fecondità che sarà inferiore ad un figlio per donna. Questo dato comporterà, ...

GSL vs The World : Serral sconfigge la Corea del Sud - inizia l'era europea : Oggi la Russia rimane una nazione sufficientemente forte nel gioco degli scacchi ma il fatto di aver condiviso con il resto del mondo i propri metodi di allenamento ed i propri segreti, ha portato ...

Ue : Mogherini prosegue viaggio in Asia e Oceania - tappa in Corea del Sud : Bruxelles, 05 ago 09:14 - , Agenzia Nova, - L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, conclusa la visita a Singapore,... , Brb,

Ondata di caldo in Corea del Sud : temperature record - 29 vittime : Un’Ondata di caldo con temperature record è in atto in Corea del Sud: almeno 29 finora le vittime, secondo quanto rilevato dal Ministero della Sanità locale. Da almeno 15 giorni nel paese si registrano temperature superiori a 35°C, e mercoledì scorso è stato il giorno più caldo a Seoul degli ultimi 111 anni, con una temperatura massima di 39,6°C. Situazione simile in Corea del Nord, dove il quotidiano statale Rodong Sinmun ha scritto che ...

Corea del Sud - caldo record : 29 i morti : 6.30 Ventinove persone sono morte in Corea del Sud a causa dell'ondata di caldo record che investe il Paese. Lo ha comunicato il ministero della Sanità di Seul. Il Paese è investito da un'ondata di caldo prolungata, con almeno 15 giorni di temperature superiori a 35 gradi. Mercoledì scorso è stato il giorno più caldo degli ultimi 111 anni, con una temperatura massima di 39,1 gradi a Seul. Non va meglio in Giappone, dove si superano i 41 gradi ...

Meteo : 40 - 7°C in Corea del Sud - record storico per il Paese nel mezzo di una forte ondata di caldo sulla penisola : L’ondata di caldo che affligge la penisola Coreana dalla metà di luglio è diventata storica in questa settimana a cavallo tra luglio e agosto. Le temperature sono salite ai livelli più alti da quando sono cominciate le registrazioni nel 1907, con il mercurio che mercoledì 1 agosto ha raggiunto i 40,7°C a Hongcheon, nel nord-est della Corea del Sud. Il record precedente era di 40°C, stabilito l’1 agosto del 1942 a Daegu. Le massime tipiche della ...

Corea del Sud. Il panificio solidale fiorito dalla fede : Si sono avvicinati, poi, alla spiritualità del Movimento dei Focolari , ritrovando nel modello dell'economia di comunione una proposta di gestione economica e aziendale vicina alla loro visione. Con ...