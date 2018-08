Concerto di Capo Plaza annullato per maltempo

Estate netina - inizio col botto : grande successo per il Concerto di Vinicio Capossela : inizio col botto per l’Estate netina, in piazza Municipio si sono esibiti Vinicio Capossela e il duo comico i Soldi Spicci. Pubblico in estasi assiepato sulla monumentale scalinata della Basilica Cattedrale di Noto nel week-end che da' il via ai numerosi spettacoli estivi. grande successo per Vinicio Capossela Il cantautore, polistrumentista, apprezzato da critica e pubblico, si è esibito per due ore e mezza insieme all’orchestra del Teatro ...