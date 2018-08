Come rinasce Amatrice | due anni dopo

vanityfair

(Di venerdì 24 agosto 2018) Un tassellol’altro,prova are. Dueil terremoto che l’ha devastata, la strada che attraversa il centro del borgo, Corso Umberto, è di nuovo percorribile: è stata inaugurata durante le feste di Pasqua,«simbolo di rinascita». E da qualche giorno c’è anche un trenino, chiamato Va…lentino, su cui si può salire gratuitamente per scoprire la nuova: passa da Viale Padre Minozzi, lungo il quale si trovano i due nuovi centri commerciali, fino ad arrivare al Polo del Gusto, che si affaccia sulle cime dei Monti della Laga, e si ferma in diversi punti strategici del nuovo corso cittadino. I ragazzi e i bambini hanno bisogno di tornare alla normalità: nel borgo è rinata anche la scuola. La frazione di Villa San Cipriano, da settembre, ospiterà il nuovo polo didattico Romolo Capranica. È un progetto davvero ambizioso: cinque strutture per un campus di ...