Come nel #MeToo la gogna è tutto Il giustizialismo ecclesiastico sulla pedofilia

La figlia di Al Bano e la Lecciso nella bufera : "Ti sei rifatta le labbra Come tua madre?" : Non c'è minuto che passi che il web non trovi qualche soggetto da mettere nel tritacarne mediatico, dopo Belen Rodriguez, Nina Moric, Fabrizio Corona e chi più ne ha più ne metta, nel mirino ci è finita la figlia di Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi.Il motivo? Alcune foto pubblicate da Jasmine Carrisi negli ultimi giorni su Instagram. La ragazza che - ricodiamolo agli haters - ha soli 17 anni è stata accusata dal web di essersi ritoccata il ...

F1 – A Spa Come nel resto del mondo - Hamilton non cambia tattica : “la mia mentalità è sempre la stessa” : Lewis Hamilton si appresta a scendere in pista sul circuito di Spa-Francorchamps: le sue sensazioni in vista del Gp del Belgio in programma domenica 26 agosto È tutto pronto per il tredicesimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno. Il Gp del Belgio si prepara a scendere in pista ed i suoi protagonisti sono chiamati a sottoporsi alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa del giovedì. Tra questi ha risposto ...

Basket - Kobe Bryant compie 40 anni. Da Rieti ai cinque anelli NBA - l’uomo che aveva Michael Jordan Come obiettivo : 40 anni, di cui 20 passati in una maglia gialloviola. Kobe Bryant passa oggi nella fase “anta” della sua vita da immenso campione della pallacanestro mondiale. La sua parabola, però, non smette di avere successo anche fuori dal campo, visti gli investimenti di successo da lui compiuti e il recente, inatteso Premio Oscar per il cortometraggio d’animazione Dear Basketball, realizzato insieme a Glen Keane. Quella di Kobe è una ...

Roma - ponte della Scafa chiuso. Ipotesi piattaforma con le barche per collegare Ostia e Fiumicino : Come nel 1974 : Un ponte di appena 200 metri in assenza del quale si è costretti a fare un “giro” di ben 35 km, sia in auto che a piedi. E’ a dir poco grottesco quanto sta accadendo in queste ore sul litorale Romano, tra Ostia e Fiumicino. Considerando che in 44 anni non è cambiato nulla, come dimostra un filmato dell’Istituto Luce risalente al giugno 1974 che documenta come l’allora sindaco di Roma, Clelio Darida, fu costretto a chiedere all’Esercito Italiano ...

Come Jurassic Park - nell'ambra spuntano i formicaleoni : feroci insetti estinti 100 milioni di anni fa : All'interno di questi frammenti pietrificati di resina d'albero possono esserci resti di un mondo perduto da lungo tempo. L'eccezionale scoperta di questa diversità di larve, ha permesso ai ...

Come Jurassic Park - nell'ambra spuntano i formicaleoni : feroci insetti estinti 100 milioni di anni fa : All'interno di questi frammenti pietrificati di resina d'albero possono esserci resti di un mondo perduto da lungo tempo. L'eccezionale scoperta di questa diversità di larve, ha permesso ai ...

Basket - se la Nazionale diventa un taxi… Belinelli e Gallinari ‘decidono’ in base agli interessi personali. Come la prenderà il gruppo? : Marco Belinelli, Danilo Gallinari e Alessandro Gentile si sono chiamati fuori dalla Nazionale per le qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. I tre uomini NBA hanno deciso di non indossare la maglia azzurra per le sfide contro Polonia e Ungheria in programma a metà settembre, due partite cruciali per l’Italia nella corsa che porta verso la rassegna iridata. Non è la prima volta che i nostri giocatori che militano nella lega ...

Esposito (Pd) vs Carofalo (PaP) : “Ma di quale sinistra parli? Tu Come Toninelli”. “Mi twitti contro durante il collegamento” : “Se la sinistra è Esposito, io non mi ci sono mai riconosciuta”. Inizia così lo screzio tra Viola Carofalo di Potere al Popolo e l’ex senatore del Pd, Stefano Esposito, ospiti a Omnibus, su La7. “Ma di quali sinistra parli?” è stata la replica di Esposito, “tu sei come Toninelli, fai solo propaganda”. L'articolo Esposito (Pd) vs Carofalo (PaP): “Ma di quale sinistra parli? Tu come Toninelli”. ...

Più parità tra i genitori nel mantenimento dei figli. Come il governo pensa di rivoluzionare la separazione : Tempi paritetici con la prole, doppia residenza per i bambini, soppressione dell'assegno di mantenimento dei figli. Novità in vista per coniugi e genitori separati con prole alla luce del disegno di legge presentato dal senatore Simone Pillon, capogruppo della Lega presso la Commissione Giustizia.Il ddl, Come sottolineato nella relazione di accompagnamento, introdurrebbe "alcune rilevanti modifiche normative idonee ad accompagnare questa ...

Ibrahimovic disastroso nel mondo degli affari : la A-Z chiudei battenti - così Come Zlatan Unplugged : Zlatan Ibrahimovic meglio in campo che fuori, gli affari al momento non sembrano essere il suo forte: le ultime mosse sono andate in rovina Zlatan Ibrahimovic ci ha abituati alle sue clamorose prodezze sul terreno di gioco. Fuori dal campo però, i suoi affari non vanno certo a gonfie vele. La A-Z, azienda di vestiti fondata appena due anni fa dallo svedese, chiude già i battenti a causa di una perdita costante sin dal momento della ...

EUR/USD : gli acquisti proseguono. Come posizionarsi nel breve? : Secondo Trump la Banca Centrale guidata da Powell dovrebbe dargli un aiuto, interrompendo il percorso di normalizzazione della politica monetaria durante il conflitto commerciale in atto. Secondo gli ...

Le regole da seguire se volete affrontare un posto Come la Gola del Raganello : Un vecchio adagio racconta che il modo migliore per finire vittima della montagna è illudersi di conoscerla. Lo stesso adagio, declinato sulle rive del mare, mette in guardia dalla placidità delle ...

Sud - Vittadini : serve un patto per rilancio - Come fu nel 1950 : Rimini, 21 ago., askanews, - Lo hanno chiamato 'Federico II', come l'imperatore tedesco - nato a Iesi - che portò la capitale dell'impero a Palermo, intuendo che quella era l'area centrale dell'Europa,...

Russi all'attacco - ancora. Nel mirino i think tank repubblicani. Ecco Come : ... racconta il Washington Post , c'erano infatti realtà come l'International Republican Institute, una noprofit statunitense, finanziata dal Dipartimento di Stato, che promuove la democrazia nel mondo ...