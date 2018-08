Come funziona il software che controlla le condizioni del tunnel del Monte Bianco : Sono in media 5.000 i veicoli che ogni giorno percorrono il tunnel del Monte Bianco. Ci si preocupa di garantire la sicurezza delle migliaia di persone che si infilano in 11,6 chilometri di galleria, specie dopo che il didastro del Ponte Morandi a Genova e lo stesso rogo del 24 marzo 1999 nel tunnel, costato la vita a 39 persone hanno messo in evidenza l'importanza di un monitoraggio costante. Il tunnel del Monte ...

Dieta del fantino : perdi 3 chili velocemente. Come funziona : La Dieta del fantino è un regime alimentare molto conosciuto (e contestato) che consente di perdere 3 chili velocemente. Questa Dieta è stata ideata negli anni Sessanta, quando ha iniziato a diventare molto famosa soprattutto per la sua efficacia. Consente infatti di perdere 2/3 chili in pochissimo tempo, l’ideale per chi vuole arrivare in forma alla prova costume oppure vuole apparire al meglio per una serata speciale. Se molti hanno ...

DAZN - la guida completa 2018-2019 : Come funziona e come vedere (bene) le partite : Sulla piattaforma DAZN saranno trasmesse ogni giornata in esclusiva tre partite della Serie A 2018-2019, ma anche molti...

Satispay : cos’è e Come funziona : Nell’era dei pagamenti digitali, nascono ogni giorno nuovi servizi di questo tipo. Risulta davvero importante quindi, cercare di capire quali sono quelli che risultano affidabili e duraturi e quali no. Fra i più interessanti di questo ultimo periodo spunta sicuramente Satispay, creato da una start-up italiana e completamente gratuito per tutti i clienti che desiderano di utilizzarlo. Il meccanismo di utilizzo è davvero semplice ed è ...

Trading System : cosa sono e Come funzionano : Da oggi è possibile iniziare a fare Trading in borsa in modalità demo gratuita con questa piattaforma leader al mondo e autorizzata in Italia dalla CYSEC Migliori Sistemi Trading Molti trader si ...

Vuelta a España 2018 : il regolamento. Come funzionano abbuoni e tempo massimo : La Vuelta di Spagna scatterà sabato 25 agosto da Malaga, per tre settimane il grande ciclismo sarà protagonista sulle strade iberiche dove i ciclisti si daranno battaglia per la conquista della maglia rossa. Conosciamo però meglio il regolamento con abbuoni, tempo massimo e classifiche. CLASSIFICHE: – Classifica generale (maglia rossa) – Classifica a punti (maglia verde) – Classifica scalatori (maglia a pois) – ...

Telegram Passport : cos’è e Come funziona : Telegram sembra essere, nel panorama delle applicazioni dedicate alla messaggistica istantanea, l’unica vera alternativa a WhatsApp. Il team di sviluppo ha infatti puntato molto sulla privacy e sulla sicurezza, introducendo, anche di recente, moltissime nuove funzioni. Se avete letto gli ultimi changelog e vi state chiedendo come funziona Telegram Passport, oggi vi trovate nel luogo giusto. Questa nuova feature infatti, sebbene non troppo ...

Arriva il nuovo Google Fit - ecco Come funziona : Quanti passi fai al giorno? Le principali app di fitness sono partite da questo monitoraggio per verificare la frequenza e la costanza del nostro movimento nell’arco della giornata. Ma per avere un quadro più chiaro delle nostre attività, è necessario tenere sotto controllo un valore altrettanto importante quale l‘intensità. Per questo motivo Google ha chiesto aiuto all’American Heart Association e all’Organizzazione ...

Celle fotovoltaiche : Come funzionano : Celle fotovoltaiche: come funzionano e come sono fatte. Vi illustriamo il funzionamento di una cella solare a base di silicio. (altro…) The post Celle fotovoltaiche: come funzionano appeared first on Idee Green.

Chi gestisce le autostrade in Italia e Come funzionano i pedaggi : autostrade per l’Italia non è l’unica azienda privata in Italia a gestire autostrade e non è l’unica quindi che rischia di...

Come trovare lavoro all’estero : 5 consigli pratici (che funzionano) : «So far tutto o forse niente, da domani si vedrà: che sarà? Sarà quel che sarà?», cantavano i Ricchi e Poveri nel 1971 in una celebre canzone che si sarebbe trasformata nell’inno degli expat degli ultimi 50 anni. Amore, lavoro, voglia di cambiare, ricerca di sé stesso o del proprio posto nel mondo, i motivi che spingono verso il mollare tutto e avviare una nuova vita all’esterno possono essere i più svariati. Internet e le nuove tecnologie hanno ...

Stampante 3D : cos’è e Come funziona : Immaginare di realizzare un oggetto a casa propria in totale comodità e ad un prezzo ridotto non è poi così impossibile. Con la stampa 3D è possibile realizzare oggetti “su misura” e in tempi relativamente ristretti. Molti pensano alle stampanti 3D come a qualcosa ancora poco maturo o di difficile utilizzo. Non è affatto così, la stampa 3D ha oltre 30 anni. Le stampanti sono ampiamente utilizzate non solo nell’hobbistica ma ...

Come fare una pubblicità che funziona e porta nuovi clienti : ... in modo da incentivare le aziende a fare promozione e a far girare un po' l'economia. Lo Stato rimborsa il 75% degli investimenti e si arriva addirittura al 90% nel caso di microimprese, startup e ...

DAZN : Come funziona e quanto costa : DAZN Nei promo in onda in questi giorni, Diletta Leotta spiega a Paolo Maldini e al pubblico a casa che si pronuncia “dazòn”. Ma, esattamente, cos’è? come e dove funziona? quanto costa? Cosa trasmette? Ecco tutto ciò che c’è da sapere su DAZN. DAZN: di cosa si tratta DAZN è un servizio di video streaming online dedicato agli eventi sportivi, visibili live e on demand. Appartiene a Perform, il gruppo britannico che opera ...