Combinata Nordica – Oggi e domenica il Grand Prix ad Oberstdorf

Combinata Nordica - Daniela Dejori chiude al sesto posto la tappa di Alpen Cup a Bischofsgruen : Dejori sesta nella tappa di Alpen Cup di Combinata nordica a Bischofsgruen, vince la tedesca Lisa Hirner Bella prestazione di Daniela Dejori nella tappa di Alpen Cup di Combinata nordica nella località tedesca di Bischofsgruen. La sedicenne azzurrina, partita al termine del salto in ottava posizione, ha recuperato due posizioni nella seconda parte di gara, terminando al sesto posto, con un ritardo di 25″4 dall’austriaca Lisa ...

Combinata Nordica - due giorni di raduno a Garmisch per i giovani azzurri : Dodici giovani di salto e Combinata nordica per due giorni a Garmisch in raduno Sono dodici i convocati delle squadre B, C e juniores di salto e Combinata nordica che il direttore tecnico Federico Rigoni ha chiamato per il raduno che si tiene a Garmisch-Partenkirchen (Ger) mercoledì 25 e giovedì 26 luglio. Si tratta di Daniela Dejori, Jessica malsiner, Lena Prinoth, Annika Sieff, Arianna Sieff, Giulio Bezzi, Domenico Mariotti, Iacopo ...

Combinata Nordica - gli azzurri di Combinata Nordica al lavoro a Predazzo : Pittin e gli altri azzurri di combinata nordica in viaggio verso Predazzo per una settimana di lavoro estivo Sarà una settimana di lavoro intenso per le nazionali di combinata nordica del gruppo A e del gruppo B, chiamati a raduno a Predazzo a partire dal prossimo lunedì e fino al 27 luglio prossimo. Saranno impegnati: Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi, Aaron kostner, Luca Gianmoena, Denis Parolari, Mirco Sieff, Veronica Gianmoena, Lukas ...

Combinata Nordica - in programma una tappa di Coppa del Mondo in Val di Fiemme : Le Coppe del Mondo di salto e Combinata nordica a gennaio faranno tappa in Val di Fiemme L’annuncio è fresco di poche ore fa, la FIS ha affidato al comitato trentino Fiemme Ski World Cup la doppia prova di Coppa del Mondo di salto speciale, in programma il 12 e 13 gennaio, in concomitanza con la tre giorni (11-12-13) di Coppa del Mondo di Combinata nordica, tappa ormai classica per lo stadio del salto di Predazzo e il centro del fondo di ...

Combinata Nordica - terminato il raduno di Planica : gli azzurri in viaggio verso Oberhof per 5 giorni di allenamento : Dopo il raduno svoltosi a Planica, i combinatisti azzurri si spostano verso Oberhof per cinque giorni di allenamento Concluso il raduno di Planica, in Slovenia, le squadre A e B di Combinata nordica sono pronte per proseguire il loro tour di allenamenti all’estero proseguendo il viaggio verso Oberhof, in Germania. Il direttore tecnico Federico Rigoni ha convocato a domenica 8 fino a venerdì 13 luglio sette atleti: si tratta di ...