Chicago Med 2 settima puntata | trama e anticipazioni 24 agosto

Chicago Med 2/ Anticipazioni 17 agosto 2018 : l’estremo gesto del dottor Wheeler : CHICAGO Med 2, Anticipazioni del 17 agosto 2018, su Italia 1 in prima tv. Un suicidio avvenuto in ospedale getta lo staff nella disperazione. Will riceve una brutta notizia.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 19:12:00 GMT)

Chicago Med 2/ Anticipazioni 17 agosto 2018 : “Problemi di coscienza” - “Lunedì di lutto” e “Lezione imparata” : Chicago Med 2, Anticipazioni del 17 agosto 2018, su Italia 1 in prima tv. Un suicidio avvenuto in ospedale getta lo staff nella disperazione. Will riceve una brutta notizia.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 17:31:00 GMT)

Penultimo appuntamento con Chicago Med 2 il 24 agosto : mancanza di elettricità e morte metteranno tutti ko : Un'altra lunga serata quella di oggi, 17 agosto, su Italia1 dove ad andare in onda saranno tre nuovi episodi di Chicago Med 2. Il medical drama conquisterà il pubblico ad un passo dal finale di stagione che dovrebbe essere in onda a fine mese, cosa vedremo nei nuovi episodi? Gli episodi 16, 17 e 18 sono quelli previsti per la prima serata di oggi su Italia1 con i titoli "Problemi di coscienza", "Lunedì di lutto" e "Lezione imparata" in ...

Chicago Med 2/ Anticipazioni 17 agosto 2018 : un duro colpo in arrivo per Will : CHICAGO Med 2, Anticipazioni del 17 agosto 2018, su Italia 1 in prima tv. Un suicidio avvenuto in ospedale getta lo staff nella disperazione. Will riceve una brutta notizia.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 14:42:00 GMT)

Chicago Med 2 sesta puntata : trama e anticipazioni 17 agosto : Chicago MED 2 sesta puntata. Tornano su Italia 1 venerdì 17 agosto 2018 gli appuntamenti con la quinta stagione della serie tv che racconta le vicende dei dottori del Chicago Medical Center. Ecco di seguito trama e anticipazioni della sesta puntata composta da tre episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Chicago Med 2 sesta puntata: trama e anticipazioni 17 agosto Chicago Med 2×10 Problemi di ...

Chicago Med 2/ Anticipazioni del 10 agosto 2018 : una donna rifiuta le cure - un bambino in pericolo di vita : Chicago Med 2, Anticipazioni del 10 agosto 2018, su Italia 1 in prima tv. L'ospedale affronta un'emergenza a causa di un incidente; April dovrà fare i conti con brutte notizie.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 17:10:00 GMT)

Chicago Med 2 sconvolta da un misterioso suicidio : anticipazioni 17 agosto : La programmazione di Italia1 non si ferma e Chicago Med 2 nemmeno visto che al venerdì sera l'appuntamento rimane con un triplice episodio della serie. Un misterioso suicidio sconvolgerà la vita del team protagonista della serie ma, prima di scoprire cosa succederà venerdì prossimo, ecco le trame dei tre episodi che andranno in onda dalle 21.10 di oggi, 10 agosto. L'appuntamento è con gli episodi 13, 14 e 15 dal titolo "Paradossi", "Fronte ...

Chicago Med 2/ Anticipazioni del 10 agosto 2018 : April perderà il figlio? : CHICAGO Med 2, Anticipazioni del 10 agosto 2018, su Italia 1 in prima tv. L'ospedale affronta un'emergenza a causa di un incidente; April dovrà fare i conti con brutte notizie.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 15:05:00 GMT)

Chicago Med 2 quinta puntata : trama e anticipazioni 10 agosto : Chicago MED 2 quinta puntata. Tornano su Italia 1 venerdì 10 agosto 2018 gli appuntamenti con la quinta stagione della serie tv che racconta le vicende dei dottori del Chicago Medical Center. Ecco di seguito trama e anticipazioni della quinta puntata composta da tre episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Chicago Med 2 quinta puntata: trama e anticipazioni 10 agosto Chicago Med 2×10 ...

Chicago Med 2 quarta puntata : trama e anticipazioni 3 agosto : Chicago MED 2 quarta puntata. Tornano su Italia 1 venerdì 3 agosto 2018 gli appuntamenti con la quinta stagione della serie tv che racconta le vicende dei dottori del Chicago Medical Center. Ecco di seguito trama e anticipazioni della quarta puntata composta da tre episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Chicago Med 2 quarta puntata: trama e anticipazioni 3 agosto Chicago Med 2×10 Problemi di ...

Venerdì 3 agosto 2018 : stasera in Tv Le verità nascoste - Chicago Med - L'inferno di cristallo e Italia's Got Talent - Best Of - : L'inferno di cristallo, La 7,: Inaugurano il grattacielo più alto del mondo. Ma un incendio si sviluppa all'ottantesimo piano e presto accende come un fiammifero il gigante di vetro e acciaio. ...

Chicago Med 2/ Anticipazioni 3 agosto 2018 : Natalie e Will sotto accusa : CHICAGO Med 2, Anticipazioni del 3 agosto 2018, su Italia 1 in prima tv. Will e Natalie dovranno spiegare le loro decisioni per la cura di un paziente.(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 07:48:00 GMT)

Chicago Med 2/ Anticipazioni del 3 agosto 2018 : arriva in ospedale una "misteriosa" paziente : Chicago Med 2, Anticipazioni del 3 agosto 2018, su Italia 1 in prima tv. In ospedale arriva una misteriosa paziente alla quale Goodwin tiene molto....(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 23:00:00 GMT)

Chicago Med 2/ Anticipazioni del 27 luglio 2018 : April - dalla malattia alla notizia che le cambierà la vita : CHICAGO Med 2, Anticipazioni del 27 luglio 2018, su Italia 1 in prima tv. Will vive un incontro fatale con Nina; Jeff confessa un suo segreto a Natalie.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 17:31:00 GMT)