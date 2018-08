Chi sono le persone bloccate a bordo della nave Diciotti

Temptation Vip - colpo di scena : beccati i tentatori (famosi) in aereoporto. Chi sono : Nicolò Ferrari, Niccolò Raniolo e Andrea Cerioli in partenza verso il reality show di Canale 5. L'indiscrezione

«Sì - sono di destra. Ma i migranti li Chiamo fratelli». Parla Nello Musumeci : Che cosa farà senza la politica, che è il suo mondo da cinquant'anni? «Non ci sono solo le elezioni. Mi occuperò dei nostri giovani, che oggi sembrano tutti ricoverati in un orfanotrofio della ...

Di quanto sono calati gli sbarChi in Europa nei primi 6 mesi dell'anno : La fase più acuta dell' emergenza migranti in Europa sembra finita, e non da oggi. È almeno da maggio e da giugno scorsi che Frontex registra un consistente calo nel numero di coloro che attraversano ...

Vincenzo Nibali : "Alla Vuelta per capire Chi sono. Prima una tappa - poi il Mondiale" : Domani in Spagna rientra l'azzurro dopo l'incidente con frattura al Tour: "Il ciclismo è diventato un circo e non va bene, ma non ho mai avuto paura di non tornare"

WhatsApp - perché app come WhatsDog sono pericolose/ Intanto Chiusi migliaia di account... : WhatsDog, app per spiare le conversazioni di WhatsApp. Tutto quello che c’è da sapere prima di scaricare questa applicazione che sta spopolando in rete(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 00:17:00 GMT)

Dario FrancesChini e Massimo Cacciari : forse sono gli unici che possono salvare il PD : In una fase critica per la politica in generale, azzardare pronostici o indicare vie d'uscita per evitare il definitivo tracollo della sinistra e, in primis, del Partito Democratico, pare davvero difficile e complicato. Ma attualmente, anche solo dando un'occhiata superficiale al tutto, solamente Dario Franceschini e Massimo Cacciari, in cooperazione o su piani distinti, sembrano davvero gli unici in grado di poter traghettare il PD verso ...

Inter - Keita : "Sono qui per giocare"/ "Scelta non difficile quando Chiamano i nerazzurri" : Inter, Keita: "Sono qui per giocare". Ultime notizie, conferenza stampa di presentazione per l'ex Monaco: "Scelta non difficile quando chiamano i nerazzurri"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 14:48:00 GMT)

Diciotti : Procura Agrigento apre inChiesta contro ignoti. Salvini : “Non sono ignoto mi autodenuncio” : La Procura di Agrigento pensa di aprire un’ inchiesta per sequestro di persona contro ignoti, Salvini fa notare un errore Il Procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio racconta: “Abbiamo cominciato a indagare con gli ufficiali di Porto Empedocle e ci sono contatti con altri livelli del corpo. Ma va dato atto al personale della Diciotti di operare perché la permanenza a bordo sia la meno dolorosa possibile”. “La politica ...

Gad Lerner fa autocritica : "Sono radical Chic - borghese e amico di De Benedetti" : Il giornalista Gad Lerner, storicamente legato alla sinistra, ha rilasciato un' intervista al Fatto Quotidiano in cui fa autocritica e analizza le cause della profonda crisi politica della sinistra, a cominciare dai fischi al segretario del Pd Maurizio Martina durante i funerali di stato per le vittime del ponte crollato a Genova . 'Reputo la mia biografia compromessa', ...

Milan da scudetto?/ Arrigo SacChi : "Se Gattuso fa il salto di qualità ci sono anche i rossoneri!" : Arrigo Sacchi, grande ex rossonero, ha parlato delle possibilità di scudetto del nuovo Milan e ha affermato che la crescita di Gennaro Gattuso potrebbe portare ad una grande sorpresa(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 12:00:00 GMT)

Microsoft : "amiamo i gioChi single-player - sono qualcosa in cui crediamo fermamente" : Il rapporto tra Microsoft e i titoli single-player e le dichiarazioni in merito a questa tipologia di progetti è cambiata nel corso degli anni, e nel corso del tempo i pezzi da novanta della divisione gaming hanno progressivamente corretto il tiro ammettendo sempre più chiaramente l'importanza di questo tipo di produzioni (i successi della concorrenza in questo ambito d'altronde parlano da soli).Le acquisizioni di nuovi studi potrebbero rivelare ...

RISChi TRUMP : TRA IMPEACHMENT ED ELEZIONI MIDTERM/ Ultime notizie - sono due i possibili scenari : TRUMP RISCHIa "grosso": tra IMPEACHMENT ed ELEZIONI di MIDTERM, tutte le Ultime notizie. Michael Cohen e tutti i guai sul RussiaGate per il Presidente Usa(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 11:41:00 GMT)

Diciotti - Martina attacca Salvini : "Ministro ChiacChierone : migranti sono ostaggi" : Maurizio Martina ieri sera, polo bianca e barba incolta, era ospite di In Onda su La7. E per spiegare le sue ragioni sul caso Diciotti, è andato proprio a Catania sul molo dove è atraccata l'imbarcazione della Guardia Costiera italiana con a bordo i migranti recuperati in zona Sar di Malta nel Mar Mediterraneo. Dal molo di Levante Martina ha definito la vicenda della nave Diciotti "una vergogna di Stato" che dimostra "l'incapacità del governo". ...

"Non si possono vietare gli sbarChi dei migranti" : "Non si possono vietare gli sbarchi dei migranti e chi guida il Paese non può dare messaggi sbagliati". Lo dice, intervistato da 'La Stampa' il procuratore di Torino Armando Spataro. Per quanto riguarda il caso della Diciotti e la relativa inchiesta, secondo il magistrato "una cosa è certa: nel nostro sistema vige l'obbligatorietà dell'azione penale, sicché si deve indagare al di là della reazione politica. ...